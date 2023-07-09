費用高昂未敢求醫　逾半基層牙痛寧死忍　社協倡推牙科保健券

醫務衞生局正檢視公營牙科服務，社區組織協會一項調查發現，基層及弱勢市民缺乏牙科保健服務，逾七成受訪中高齡市民及近六成殘疾人士過去一年即使有牙患，亦寧願強忍痛楚，主因與未能負擔費用有關。

社協表示，本港欠缺公營牙科保健服務，促請港府加強支援，包括在地區康健中心加入口腔檢查服務，及向中高齡人士提供每年1000元牙科保健券，並放寬關愛基金牙科項目年齡限制，另為殘疾人士設立無障礙牙科診所，方便就醫。



社區組織協會、香港老人權益聯盟及長期病患者關注醫療改革聯席於今年3至6月間，以電話及網上問卷訪問132位45至64歲基層市民，以及74位殘疾人士，了解弱勢社群的口腔健康現況。

調查結果顯示，八成受訪的基層中高齡人士及七成殘疾人士過去一年有牙痛或蛀牙，但分別有逾七成及近六成人未有看牙醫，選擇忍耐牙痛或自行處理。不求診的主因是未能負擔費用，各佔逾六成及近半。定期接受口腔檢查方面，約八成基層中高齡人士及約七成殘疾人士均表明沒有相關習慣，主因同樣是未能負擔費用。另有四成受訪殘疾人士表明，「沒有途徑」或輪椅進入診症室有困難等。

基層巿民對公營牙科服務需求殷切。（資料圖片）

社協表示，65歲以下的中高齡市民年齡漸長，開始出現牙患，但未符年齡資格獲取長者醫療券以及關愛基金牙科項目資助。提供緊急脫牙及止痛的公營牙科街症服務以外，他們幾乎未能獲得任何公營牙科服務或資助服務。殘疾人士則因牙科服務可達性不足，導致求醫無門。

社協又指，調查反映弱勢社群在口腔健康資訊及牙齒保健方面嚴重缺乏，令口腔健康因缺乏適當治療而惡化，促請港府在地區康健中心加入口腔檢查服務，並針對45歲以上市民開展口腔健康社區篩查活動，以及為中高齡人士提供每年1000元牙科保健券，並放寬關愛基金牙科項目年齡限制，降至45歲以上適用。社協又倡議，地區康健中心檢查及評估後，亦可轉介有需要市民申領綜援牙科津貼，使用醫療券及關愛基金牙科項目等，提升項目參與率。

社協續指，不少受訪殘疾人士因服務可達性不足放棄求醫，促請港府設立無障礙牙科診所，以及增加培訓及器材支援，令殘疾人士得以受惠。