衞署牙醫流失　8月推公務員洗牙公私營協作計劃　逾140,000人受惠

衞生署牙醫流失潮持續，令多項公務員牙科的預約服務輪候時間延長，將推出牙科服務（洗牙）公私營協作先導計劃，以紓緩輪候壓力。據立法會文件顯示，該先導計劃將於8月推出，預計可為超過 14 萬名公務員及合資格人士提供洗牙服務。公務員事務局表示，先導計劃為期 18 個月，計劃下共有超過100 間診所提供洗牙服務，分佈於香港、九龍及新界各區。



衞生署牙醫流失潮持續，現時公務員及合資格人士的覆診預約輪候時間，已由以往平均約 12 個月增至約 24 個月。（資料圖片）

衞生署牙醫流失潮持續，據財委會文件顯示，衞生署上年度截至2月1日，有35名牙科醫生離職，當中只有5人因退休而離職。流失人手比率佔總體編制約為12%，整體的空缺率則為22%。

衞生署早前承認，牙科醫生職系出現人手流失，是其中一項因素令多項公務員牙科的預約服務輪候時間延長，故將推行牙科服務（洗牙）公私營協作先導計劃，以減低衞生署轄下普通科牙科服務的輪候時間。署方去年10月底邀請私營牙科診療機構提交意向書，以評估市場的意向，初步反應正面。

根據最新立法會文件顯示，現時公務員及合資格人士的覆診預約輪候時間，已由以往平均約 12 個月增至約 24 個月。有見及此，港府將於8月推出相關先導計劃，預計可為超過140,000名公務員及合資格人士提供洗牙服務。

港府將於8月推出牙科服務（洗牙）公私營協作先導計劃，預計可為超過14,000名公務員及合資格人士安排提供洗牙服務。（資料圖片）

與19間私營牙科機構簽定合約 為期18個月

公務員事務局表示，考慮到先導計劃的性質、服務需求，以及診所需承擔的行政工作，先由較具規模的私營牙科診療機構提供洗牙服務較為合適。衞生署已審核私營牙科機構提交的服務計劃書，並與 19 間機構簽訂先導計劃服務合約，當中共有超過 100 間診所提供洗牙服務，分佈於香港、九龍及新界各區。

局方又指，先導計劃為期 18 個月，服務期由今年8月1日至2025年1月31日。衞生署將會邀請超過 14 萬名無嚴重口腔病史，且已獲安排明年1月或以後約期進行定期牙科檢查的公務員及合資格人士參與先導計劃，並由今年 7 月下旬起陸續透過電話短訊通知有關人士。

明年8月檢討計劃以決定去向

有關人士如同意參與先導計劃，需於收到通知後的一個月內，自行聯絡任何一間指定的私營牙科診所預約免費洗牙服務，而洗牙服務亦需於收到通知起計三個月內完成，以確保洗牙服務的名額得以善用。

公務員事務局補充，會持續檢視先導計劃的推行情況和公務員及合資格人士的牙科服務需求，並於先導計劃推行約 12 個月後開展檢討，以決定計劃完成後的未來路向。