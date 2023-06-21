牙醫短缺　政府工作小組正研究公私營合作、界定高風險群組

人口老化加上牙科醫護不足，本港牙科服務受到關注，政府在2022年12月成立口腔健康及牙科護理工作小組，研究牙科長遠策略。醫務衞生局局長盧寵茂回覆工聯會立法會議員陳穎欣書面質詢時指，工作小組正循四大方向研究，並會討論公私營合作。



政府口腔健康及牙科護理工作小組，正研究如何加強口倥健康服務。（資料圖片）

政府指，工作小組正從四大綱領討論提升口腔健康的服務，包括：

1.配合《基層醫療健康藍圖》，釐定適合不同年齡組別的基層牙科服務範疇；

2.界定不同的弱勢社群、有特殊需要及較高風險群組，檢視現有需要及服務覆蓋，提供更具針對性的牙科護理服務；

3.檢視各類牙科專科人員的人力資源及相關培訓；

4.檢視牙科服務的配套安排，包括提供公營或資助服務的模式及財務安排，以及使用電子健康紀錄。

政府補充，公私營合作亦包括在討論範圍之內。

本港牙科醫護人手短缺。（資料圖片）

修例引入非本地培訓牙醫 目標年底完成

至於牙科醫護和服務不足，政府指衞生署轄下的牙科診所，是按公務員合約條款為公務員提供福利，但亦會有小部份服務量，為公眾提供免費緊急牙科治療，即牙科街症。而牙醫短缺問題，政府正探討修訂《牙醫註冊條例》，以提供新途徑引入合資格非本地培訓牙醫於指明機構執業，並革新牙醫和牙科輔助人員的規管架構，確保長遠有足夠人手。相關修訂已陸續諮詢持份者，並將於7月諮詢立法會衞生事務委員會，目標今年底前完成修例。