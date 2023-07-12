核廢水｜中國反對　港澳跟隨　台強化監測　一文看清兩岸四地反應

日本計劃在福島排放核廢水，國際原子能機構（IAEA）本月4日發表日本核廢水排放計劃的安全性檢視總結報告，認為福島第一核電站處理後的污水符合國際安全標準。



兩岸四地連日來都各自表達立場，中國多次展示強硬反對，敦促日方停止計劃，質疑IAEA報告未獲各方專家一致認可，不能成為排污的「護身符」和「通行證」。中國海關總署更推出反制措施，宣布禁止進口核電廠附近10個都縣的食品進口。



至於港、澳兩地立場一致，明言一旦日本啟動排放核廢水，隨即收緊進口管制；而台灣則未見強烈反彈，表明將持續敦促日方，在符合國際標準及規範下，執行排放作業。



國際原子能機構在7月4日發布日本福島核污染水處置綜合評估報告，認為日本核污染水排海方案總體符合國際安全標準，機構將對日排海活動長期監督監測。

中國：敦促停止排放 報告非「護身符」和「通行證」

中國對此一直抱持強硬反對態度，多次敦促日方停止核污染水排海計劃，在IAEA報告出台後，外交部發言人表明，據了解報告未能充份反映所有參加評估工作各方專家的意見，有關結論未能獲得各方專家一致認可，中方對機構倉促出台報告表示遺憾。

外交部又指，報告不能成為日方排海的「護身符」和「通行證」，機構因授權所限，沒有審查日方排海方案的正當合法性，沒有評估日方淨化裝置的長期有效性，沒有確證日核污染水數據的真實準確性，相關結論存在較大局限性和片面性。

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本月7日推出反制措施 禁日本10都縣進口食品

中國駐日本大使館發言人亦於本月6日批評，日方一意孤行排放核污水，令人憤慨，日方未認真研究其他方案，出於成本考慮，決定向海洋一排了之，是不負責任的行為。發言人又指，福島核污水排入海的危害不可估量，污水含有60多種放射性元素，當中很多未有有效處理技術，相關放射性物質10年後可蔓延至全球海域，促請日方「慎之又慎」。

中國海關總署本月7日推出反制措施，宣布禁止進口核電廠附近10個都縣的食品進口，分別為福島縣、群馬縣、栃木縣、茨城縣、宮城縣、新潟縣、長野縣、琦玉縣、東京都和千葉縣，來自日本其他地區的食品，尤其是水產品，則需隨附證明並且全部查驗。

外交部發言人毛寧指，國際原子能機構報告證明不了日方排海的正當性和合法性。（外交部）

香港：特首預告可能禁更多縣份海產入口

至於本港，特首李家超本月11日則預告，將會擴大入口限制的範圍，禁止更多縣份的海產進口。

環境局早前亦已表明，如日本一意孤行將核廢水排入大海，特區政府會禁止福島一帶沿岸高風險縣份的水產品進口，初步計劃會把受計劃影響縣份的鮮活冰鮮急凍和乾制水產品、海草和海鹽等納入收緊的進口管制措施，並且全面加強日本進口食品的檢測。

事實上，自2011年日本福島核電站事故之後，福島縣的所有蔬菜及水果、奶、奶類飲品及奶粉均不准進口本港，附近4個縣，包括茨城縣、栃木縣、千葉縣及群馬縣的食品，則必須附有由日本當局發出的輻射證明書及出口商證明書，才可進口。

目前，上述5個縣的冷凍或冷藏野味、肉類和家禽、禽蛋，及活生、冷凍或冷藏水產品必須附有由日本當局簽發的輻射證明書，否則禁止輸入本港。

環境及生態局局長謝展寰。（資料圖片/廖雁雄攝）

澳門：將擴大暫緩高風險縣區進口申請

澳門方面，澳門市政署市政管理委員會代主席柯嵐於6月中表示，若日本啟動排放核污水入海，澳門則會隨即擴大暫緩食品進口申請範圍，把日本9個高風險縣區納入在內，不排除進一步要求其他縣區的進口鮮活食品，均需附上輻射檢測證明及通過檢驗才可進口。

自2011年福島核事故後，澳門已暫緩福島食品進口申請，進口福島附近高風險的9個縣的食品必須附有日本發出的輻射監控證明書及來源地的證明，並且接受檢測。

圖為2020年1月29日，視察福島第一核電站核廢水儲存罐的媒體與東京電力公司人員。（Getty Images）

台灣：積極與日溝通 敦促合規下執行排放

台灣在IAEA發表報告後，台灣行政院原子能委員會稱，未來會掌握排放源頭資訊、強化海域與海產輻射監測，並且建立海洋擴散評估模式以及建置資訊公開平台應對，包括與氣象局合作建置一套放射性物質海洋擴散模擬作業系統，日本啟動排放時同步進行預警作業，每日提供未來7天的含氚廢水的擴散分布及海域與漁場的衝擊預警。

台灣外交部本月6日表示，會積極與日本就相關議題保持密切溝通與協調，未來將持續敦促日方，在符合國際標準及規範下，執行排放作業。

福島第一核電站（Reuters）

韓國：食品禁令維持不變

至於與日本相距最近的韓國，原子能安全委員會及政府應對核污染水工作組的國務調整室表示，尊重國際原子能機構的排放核廢水報告，認為日本排放核廢水的計劃，對於韓國水質只有極少影響。該國對於核電站周邊地區的食品禁令維持不變，但是倘日方排放計劃有變，韓國則會進行額外的檢驗。然而，國際原子能機構總幹事格羅西周五（7日）抵韓，當地民間團體舉行街頭集會對日本核廢水排放計劃表明抗議。

美國：歡迎國際原子能機構報告

美國國務院發表聲明稱，對國際原子能機構表示「歡迎」，並且形容相關計劃「實施了基於科學依據的高度透明的流程」。