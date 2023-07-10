日本核廢水｜食諮會批IAEA生態評估簡陋　日料店生意或跌3成

日本福島核電廠計劃排放核廢水，食物及環境衞生諮詢委員會主席梁美儀今早（10日）港台節目表示，IAEA報告的生態污染評估簡陋，並澄清污染物稀釋不會降解或消失，相信政府會在一至兩星期內跟市民報告應對措施。有日本料理餐廳負責人在節目中表示，若政府禁止日本農產品進口，相信生意會有下跌趨勢。

另外，環境及生態局局長謝展寰表示，當局正審視國際原子能機構報告和諮詢專家意見，很快推出具體措施以保障市民健康。



生態評估及數學模型簡陋

食物及環境衞生諮詢委員會主席梁美儀在香港電台節目表示，國際原子能機構（IAEA）就日本倒核廢水的生態污染評估簡陋，僅用四種成年的海洋生物包括魚類、兩種蟹類及海藻作評估是否超標，亦沒有考慮相對敏感的魚苗、其他浮游動植物。指推算海底泥污染濃度的數學模型過於簡單，未有指明需要多少年後海底泥才達到最高污染濃度。對於報告清楚提及，污水中不只有氚，還有碘-129、碳-14等輻射性元素，處理系統不能清除氚以外的污染物，梁美儀表示這與他預期的擔憂一致。

污染物在食物鏈遞引致亞致死

梁認為，報告指排污水的濃度稀釋為誤導市民之說，並澄清污染物稀釋不會降解或消失，不等於解決問題的方案，「如果稀釋可以解決問題，咁我哋就唔駛設立污水廠。」而且目前沒有數據顯示在低濃度污染物下的生物是否安全。他表示，隨著污染物在食物鏈遞增，可能會達到亞致死，影響動物的生育繁殖，甚至令高食物鏈動物出現病變及癌症。他認為評估食物安全風險需視乎水產本身污染物濃度，市民的進食量及頻率。

最壞情況已過 未來加強查驗輻射水平

對於進口日本海產有擔憂，梁指：「其實市民無唔需要太擔心，因為最壞嘅時間，污染情況最嚴重係2011年3月打後嗰兩年。」他指當時有很多種高濃度放射性元素排出大海，當時政府把關妥善，沒有發現產品輻射水平超標情況。他指政府未來會加強監控，如現時所有日本水產進口批次都會檢驗其輻射水平。

他指，食物環境諮詢委員會討論時有參考華南地區國家的做法，如南韓、台灣、太平洋島嶼等國家地區，亦相信政府會在一至兩星期內跟市民報告應對措施。他指香港過往採取風險為本的管理方法，若風險高則需加強管制，如日本東邊水域風險較高，附近幾個縣需要禁止其水產進口。

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不影響採購日本農產品

日本料理餐廳負責人林勝常在節目中表示，若政府禁止日本農產品進口，相信生意會有下跌趨勢，他指由2022年起，福島五個縣（福島、茨城、櫪木、群馬和千葉）的農產品一向被禁止來港，加上仍可採購其餘38個縣的產品，故對供貨影響甚微。不過他指若將來全面禁止所有縣進口會對吃刺身類的客人影響最多。

百分百查驗延長送貨令新鮮度下降

林勝常指若政府要百分百地嚴格查驗日本進口水產，可能會延長經空運抵港後，轉運至餐廳的時間，令食品新鮮度下降，亦賣不到刺身級價錢而影響生意。此外，他指客人亦會因擔憂及卻步：「以往我哋叫十條刺身魚，宜家可能我哋叫一半。」

omakese餐廳生意已跌三成

他認為受最大影響的為omakese（廚師發辦）餐廳，「宜家未倒核廢水，佢已經有啲跌咗成3成生意。」他指餐廳會採取不同應對措施，例如一魚三吃、採用其他地方食材替代或增加肉類，盡量將減少刺身份量。

環境局：很快推出具體措施保障市民健康

環境及生態局局長謝展寰接受港台專訪提及，核廢水排放時間長達30年，質疑日方如何保證排放的核廢水「一直穩妥」。他批評，國際原子能機構應日本邀請檢視處理核廢水技術是否符合標準，並無考慮國際法、合理性及道德問題。謝展寰促請日本配合國際原子能機構，與受影響的鄰近國家建立長期監察機制。他說，當局正審視國際原子能機構報告和諮詢專家意見，很快推出具體措施以保障市民健康。