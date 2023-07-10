文錦渡車道沉降｜港北上封路　乘客臨上過境巴　始知改路香園圍

文錦渡口岸車道出現沉降，北上車輛通關及旅客出入境通關暫停。香港文錦渡外今早拉起封鎖線，指示「道路封閉」，有警員指揮車輛。



現時跨境直通巴需改經蓮塘香園圍口岸過境，有原本打算經文錦渡前往深圳市民甫到直通巴站始知改道，但認為事件非經發生，可以理解。



《香港01》上午到在文錦渡路視察，文錦渡檢查站已拉起封鎖線，指示牌寫有「前面道路封閉」，有警員駐守指示車輛不准駛入。至於位深圳境的文錦渡口岸，出現「沉降」的關口上午被圍封，並有工程進行中。

+ 2

直通巴需轉往蓮塘香園圍口岸過境

現時跨境直通巴士不能使用文錦渡過關，來往上水廣場至文錦渡的跨境直通巴士，目前分別由華通巴士及粵華汽車兩間營辦商營運。

上水廣場的直通巴士站見到，有營辦商職員於現場提醒旅客，直通巴需轉往蓮塘香園圍口岸過境，當中華通巴士亦於站頭貼出告示，指文錦渡口岸目前因為出現地陷，需進行緊急工程而要封閉。

+ 6

市民：非經常發生可理解

原本打算經文錦渡前往深圳的張先生就指，未有留意相關新聞，甫到直通巴站始知需改經蓮塘香園圍口岸過境，但他指「覺得無咩所謂」，因為事故亦並非經常發生，認為可以理解。

旅客劉小姐就指，出發前已知悉事件，她本身亦是前往蓮塘一帶，因此直通巴改道對她而言，「反而仲方便咗」。