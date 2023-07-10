衝擊立法會案　王宗堯等6名被告被控暴動等罪名　全部表證成立

2019年七一大批示威者進入立法會大樓並進行大肆破壞，藝人王宗堯等6人被指當日有份參與，他們否認暴動等罪名，案件今（10日）在西九龍法院（暫代區域法院）續審，6名被告就其面對的控罪被裁定全部表證成立，案件明天續審。



6名被告：黃家豪（20歲，城大編委會記者）、何俊諺（30歲，運輸工人）、馬啟聰（30歲，網媒記者）、王宗堯（40歲，藝人）、吳志勇（26歲）及林錦均（25歲）。他們同被控暴動罪。林另被控刑事損壞罪；餘下5人亦被控違反《立法會(權力及特權)條例》，其中王及吳已承認此罪。

控方對受審6名被告的主要指控。(詳看下圖)

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此外，另外7名認罪的被告羅樂生（22歲）、畢慧芬(27歲)、孫曉嵐（27歲）、潘浩超(34歲）、沈鏡樂（26歲）、劉穎匡(29歲)及范俊文（31歲），他們承認暴動罪。畢慧芬另承認違反《立法會(權力及特權）條例》所發出的行政指令，即在進入立法會會議廳範圍內，未有遵守立法會人員為維持秩序而發出的指示。

案件編號：DCCC 606-610/2020, DCCC 1069/2020, DCCC 259/2021

控方指2019年7月1日立法會被破壞後，其維修費高達3600萬。(詳看下圖)