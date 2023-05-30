衝擊立法會｜控方指6名受審被告曾到現場　王宗堯有知名度被認出

2019年七一大批示威者進入立法會大樓並進行大肆破壞，藝人王宗堯等6人被指當日有份參與，但他們否認暴動等罪名，案件今（30日）在西九龍法院（暫代區域法院）審訊，控方今讀開案陳詞，指否認控罪的6人均曾在立法會大樓或附近範圍出現，身為藝人的王，更被傳媒拍到他穿著寫有「我自由故我在」的黑色T恤，在會議廳內與示威者傾談，他沒有戴上任何遮蓋臉容的物件。警方基於他任職演員，並有公眾知名度，把王認出。



6名被告黃家豪（20歲，城大編委會記者）、何俊諺（30歲，運輸工人）、馬啟聰（30歲，網媒記者）、王宗堯（40歲，藝人）、吳志勇（26歲）及林錦均（25歲），同被控暴動罪。林另被控刑事損壞罪；餘下5人亦被控違反《立法會(權力及特權)條例》，其中王及吳已承認此罪。

控方對受審6名被告的主要指控。(詳看下圖)

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示威者曾用鐵籠車及鐵枝等衝擊大樓

控方昨處理同案被告劉頴匡、前港大學生會會長孫曉嵐等7人認罪案情，今日則讀出針對不認罪被告的開案陳辭。控方指，民陣當日舉行遊行集會，下午1時30分逾千名示威者在立法會大樓外集結，持續使用鐵籠車、鐵枝等物品衝擊大樓外玻璃幕牆。在大樓內佈防的警員六度舉紅旗警告，但不獲示威者理會。

數百示威者曾闖入立法會

下午近6時，立法會秘書處發出「紅色警示」，要求所有人立即離開立法會大樓。三小時後，數百名示威者闖入立法會大樓，在會議廳進行大肆破壞。翌日凌晨，防暴警察進入立法會清場，所有示威者已離開。

王宗堯沒遮面容與示威者談話

針對個別被告證供，控方指王宗堯當晚被傳媒拍到身處立法會大樓，包括曾在會議廳與其他示威者談話，其時身穿胸前印有「我自由故我在」的黑色T恤，沒有戴上任何掩蓋臉容的物件。警方在觀看相關片段後，認出任職演員、有公眾知名度的王，同年9月底拘捕王，並在其住所內檢獲他案發當晚身穿的T恤。

何俊諺認曾隨朋友進入立法會大樓

辯方指何俊諺不適宜答辯，故他現時尚未答辯。控方指，何當日曾被傳媒拍到身處在立法會議事廳內。他在8月下旬被捕，承認當日下午參與遊行後回家，後來朋友叫他出來，他受情緒波動而離家，並隨友人進入立法會大樓，但「冇整爛立法會入面嘅嘢」。

吳志勇曾吸煙及坐在李慧琼座位

吳志勇當晚數次被拍到出現在議事廳，包括與多名示威者商議應否留守，以及在會議廳主席台接受傳媒訪問，表明決意與部份少數示威者「盡量死守」，並打算在警方到場後「鎖死」會議廳大門。吳翌年1月被捕，警誡下稱：「七一嗰日我係去過立法會，但係我冇破壞任何嘢。」他承認當天在立法會內吸煙、坐在李慧琼座位，以及接受《蘋果日報》訪問，後來他被其他人抬出來時已過午夜12時。

林錦均警誡下曾認撞過玻璃

林錦均沒有被控特權法，控方指他於事發後數月在落馬洲與皇崗口岸被捕，警誡下指：「嗰日我無入過去立法會破壞，我淨係喺外面地下撞過玻璃，撞完我就走咗。」林表示，當日下午跟隨示威遊行隊伍到達立法會煲底，其時已有示威者用鐵馬撞擊立法會大門玻璃，他亦拾起鐵枝及鐵馬撞向玻璃一至兩下後，但被玻璃碎片弄傷，遂到附近急救站消毒包紮，之後一直留在附近空地休息，直至晚上約8時離開。辯方將就上述招認提出爭議。

馬啟聰及黃家豪稱入立法會採訪

馬啟聰當日被拍到在立法會大樓地下用電話拍攝，其後進入會議廳內，並走上主席台。另黃嘉豪被捕後曾向警方表示，當日以城大編委身份在立法會內採訪。警方在主席台位置檢取的《基本法》小冊子上，找到他的指紋。

辯方指，二人將以其記者身份抗辯，假如法庭裁定二人是進入立法會採訪，控方將沒有獨立指控，證明他們以記者身份入內採訪違反特權法。

案件編號：DCCC 606-610/2020, DCCC 1069/2020, DCCC 259/2021