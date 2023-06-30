衝擊立法會｜陳維安憶述首發紅色警示　時間緊迫沒有看新聞公告

2019年七一衝擊立法會事件，藝人王宗堯等6人被控暴動罪的審訊，今（30日）在西九龍法院（暫代區域法院）續審。立法會秘書處秘書長陳維安被傳召作供，他稱當日並不在場，但在凌晨時分已接報指有人在大樓外掛黑旗。及至下午，他透過同事得知，立法會大樓外有示威者衝擊，警方建議大樓內所有人士撤離，他取得立法會主席梁君彥同意後，通知秘書處，發出紅色警示，為該機制於2014年實施以來首次發出。他又稱因時間緊迫，未看新公告。



此外，有保安主任供稱，下午後情況惡化，示威者幾乎把大樓的玻璃門撞碎，在大樓內的警方指揮官曾稱：「好危險，未必守得到。」並叫保安組撤離。他們之後亦有協助仍在樓內的人士，包括數名議員助理等人離開。



控方對受審6名被告的主要指控。(詳看下圖)

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6名被告：黃家豪（20歲，城大編委會記者）、何俊諺（30歲，運輸工人）、馬啟聰（30歲，網媒記者）、王宗堯（40歲，藝人）、吳志勇（26歲）及林錦均（25歲）。

陳維安稱其主要職能為提供行政支援

陳維安今指，他於2012年出任這個崗位，掌管秘書處，並需向行政管理委員會（行管會）負責。他解釋，行管會的法定職能主要是為立法會提供行政支援，包括保安服務。2014年，行政會議因應立法會大樓附近的公眾秩序事件，替立法會設立顏色警示機制，該機制分為「黃色」和「紅色」兩種，而案發當日是立法會首次發出紅色警示。

凌晨已收報告指有人掛黑旗

陳維安稱他當日並沒有身處立法會大樓，凌晨3時，他收到報告指，有人在大樓外掛上黑色旗幟。下午時分，示威者開始衝擊立法會大樓。直到5時半，警方建議大樓內所有人士離開，陳透過Whatsapp轉告立法會兼行管會主席梁君彥，在取得梁同意後，便叫秘書處透過聯絡媒體及發新聞公報，通知公眾紅色警示已發出。數天後，梁宣布休會，同年10月16日才重開會議。

立法會秘書處秘書長陳維安被傳召作供。(凌子淇攝)

時間緊迫沒有看過新聞公告

陳維安確認，紅色警示是在其管治下發出，但因時間緊迫，他沒有看過新聞公告內容。辯方指，當日示威者在立法會大樓門外撬閘時，有很多記者拍攝，秘書處是否容許傳媒採訪？陳稱，若記者持秘書處發出的記者證進入立法會，便不能說該記者未獲批准採訪。至於新聞公告指「所有人士」必須撤離大樓，包括持記者證的人。

紅色警示屬行政命令

被問到紅色警示是否只是一個勸喻，陳維安認為是行政命令，但是否屬勸喻性質則涉及法律問題，他無法回答。另他否認曾要求警方清場，並指秘書處僅尋求警方協助保護大樓內人士的安全。

時任秘書處首席議會秘書韓律科。(凌子淇攝)

警方叫人離開但逗留並不違法

時任秘書處首席議會秘書韓律科則指，當日她收到高級保安主任陳進通知，警方叫大樓內人士離開。她同意，紅色警示屬勸喻式，而警方提出的只是「建議」，逗留議會並不違法，當日亦無發出任何「疏散命令」。

警指揮官曾稱好危險未必守得到

保安主任陳進稱，案發當日立法會大樓閉館，下午1時許，有示威者在「煲底」聚集，並用鐵馬製成的手推車撞向大樓玻璃門，遂通知秘書處。在梁君彥批准下，他聯絡警方協助進入大樓內防守。後來情況惡化，玻璃門幾乎要被撞碎，警方現場指揮官表示：「好危險，未必守得到」，故叫保安組撤離。

2019年7月1日立法會遭示威者衝擊，控方指維修費高達3600萬。(詳看下圖)

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大樓電掣房曾被破壞並導致斷電

陳進再聯絡秘書處，韓約於下午5時半回覆指，將會發紅色警示。陳先後進行3次廣播，籲大樓內人士於議員出入口集合，保安會帶他們離開。其後，他帶著7名議員助理沿大樓側門離開，之後應警方要求返立法會協助佈防，直至晚上近9時才離開，期間大樓電摯房被破壞導致斷電。

案件編號：DCCC 606-610/2020, DCCC 1069/2020, DCCC 259/2021