文錦渡車道沉降｜貨運業指周三至五車流多　促加開香園圍更亭人手

文錦渡口岸車道出現沉降，北上車輛通關及旅客出入境通關暫停。落馬洲中港貨運聯會主席蔣志偉今日（11日）在電台節目表示，逢周三至五的貨運車流較多，但現時要改道經香園圍北上，建議屆時要多開更亭及加人手疏通車流。

工程師學會前會長陳健碩則表示，個別行車地板拱起，可能與高壓水有關，可以維修保養有水源的設施及進行聲納探測找出空洞位置。



疫情後跨境貨運量並非很高

落馬洲中港貨運聯會主席蔣志偉指文錦渡南行仍然暢通，相信不會影響供港鮮活，不過北上車輛改經香園圍/蓮塘口岸會有些不便，而香園圍口岸為最小口岸，應該加強人手疏通突如其來的車流。

對於有指昨日蓮塘口岸開了兩條通道及中午開放所有入境通道令通關更快，他認為昨日車流不多，應留意未來數日貨運車流，「因為貨運車大部分都係（星期）三、四、五會比較多，星期一、二都比較清淡啲。」他認為期間要兩地海關入境處人員配合，檢查交通情況，增加人手。

蔣指有很多司機反映，有時車流突增，但只開兩個更亭，「令機動性冇咁快」，故建議多開更亭及多加人手。他亦指疫情過後跨境的貨運量並非很高，相信未來六個星期不會突如其來多很多車。他指經文錦渡口岸並非貨運車的主要行徑口岸，只佔整體跨境貨運數量不足兩成，故影響不大。

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路面拱其或由高壓水引起 維修保養及聲納探測

土力工程處前處長、工程師學會前會長陳健碩表示，有現場照片顯示個別行車地板拱起，可能與高壓水有關，「可以將咁大塊石屎隆起，應該係一啲高壓水，最常見嘅高壓水就係施水管。」與爆水管引起的現象差不多，而處理水管問題相對簡單，數小時便可解決，如果由天然地質災害造成則比較麻煩。

資深土木工程師倪學仁指，沉降一般出現的成因是由於地下支撐物被擠走，有支撐物就代表下層有深層挖掘工程或隧道工程，但支撐物被擠走只會造成下沉，不能解釋為何今次出現路面隆起。他指由於範圍太大，很難定期檢查以避免類似情況，但可以維修保養有水源的設施，及進行聲納探測找出空洞位置。