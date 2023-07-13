適齡學童減　閩僑中學新學年停收中一生　鄧飛預料陸續有來

適齡學童持續減少，創校46年、位於北角寶馬山的閩僑中學昨（11日）宣布，9月新學年停收中一生。本身是教聯會副會長的立法會選委界別議員鄧飛指，單純以數據判斷停收中一生令人感到可惜，更相信類似情況陸續有來。



閩僑中學網站11日刊公告宣布，9月新學年停止取錄中一學生，及不再參加中學學位分配辦法，最遲於2026年9月1日停止以津貼模式營辦。學校法團校董會主席曾文仲指，近年學童人口出現結構性下降，導致教育生態改變，法團校董會審視學校未來發展後，計劃稍後轉變辦學營運模式。

鄧飛今早（13日）在一個電台節目中又形容，該校學生精神面貌很好，又雖然輸入人才計劃如高才通計劃，申請人可能有一家大細來港，有助紓緩學校收生壓力，但預料他們的小朋友更有可能到內地或國際學校上學，情況不樂觀。

另外，中一派位結果於星期二（11日）公布後，當日位於觀塘的學位註冊組，有中學教師「站崗」主動上前游說家長叩門。鄧飛指，情況一直都有，疫情期間市民少出街才沒有留意。他憶述回歸前的殺校潮，有教師會到旺區甚至上深圳招攬學生，近年疑似出現第二次殺校潮，致老師要外出游說家長叩門。

今年九成一人獲派首三志願，較去年低3個百分點，叩門位亦減少。鄧飛表示學生入讀傳統名校的機會因此減少，但開學後轉校的情況仍然常見，預計不少學生會在開學轉校。

教育局披露最新中小幼教師流失人數連續兩年上升，其中本學年官津中小學教師流失人數料超過3千5百名，鄧飛指今年的情況較去年改善，公營學校的情況不如非公營學校緊張，個別科目教師包括英文和電腦教師人手仍然缺乏。