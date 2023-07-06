新生兒持續減少　內地去年共逾萬間幼稚園、小學「殺校」

內地出生率問題嚴峻，新生兒持續減少情況下，令大量學校面臨存亡危機。據中國教育部周三（5日）公布的最新數據，去年全國幼稚園、小學數量合共減少逾萬間。有學者更表示，首輪幼稚園的關停潮已經到來，且今年「應該是最好的一年」。



根據中國教育部2022年全國教育事業發展統計公報，2022年全國共有28.92萬間幼稚園，比上年減少5610間，下降1.9%；學前教育在園幼兒4627.55萬人，比上年減少177.66萬人，下降3.7%。而全國共有14.91萬間普通小學，比上年減少5162間，下降3.35%；小學階段招生1701.39萬人，比上年減少81.19萬人，下降4.55%；在校生1.07億人，比上年減少47.88萬人，下降0.44%；畢業生1740.61萬人，比上年增加22.58萬人，增長1.31%。

值得一提的是，據中國教育部去年9月公布的2021年全國教育事業發展統計公報，全國共有29.48萬間幼稚園，比上一年增加3117間，增長1.07%。故此，2022年幼稚園數量減少逾5000間，也是自2008年的近15年來，全國幼稚園數量首次負增長。同時，2021年學前教育在園幼兒4805.21萬人，比上一年減少13.06萬人，下降0.27%，這也是多年來在園幼兒數量首次下降。

「其實首輪幼兒園的關停潮已經到來了」，中國學前教育研究會理事夏婧表示，今年「應該是最好的一年」，以後會越來越困難；她又透露幼稚園長的社交平台群組去年起就經常看到有幼稚園在轉讓桌椅板凳，很多園長還在掙扎，但趨勢已不可逆轉。