喵坊Mil Mill覓得土地重置廠房　科技園允續租3個月　冀無縫交接

全港唯一的紙包飲品盒回收廠「喵坊Mil Mill」位於元朗的廠房早前不獲續約，租約本月底屆滿。「喵坊Mil Mill」今（28日）於社交平台表示，終在本港覓得合適廠房重置，並獲科技園公司延長元朗廠房租期至9月底，盼新舊廠房服務可無縫銜接。

「喵坊Mil Mill」又透露，新廠房面積更大，日後需致力開源，但未有公布具體選址，僅透露日後「搬去要兩小時車程先返到工嘅地方。」多名網民轉發及讚好，又留言稱「感謝你哋堅持留低。」



▼紙包飲品盒回收商喵坊 Mil Mill遭逼遷▼



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「喵坊Mil Mill」今日於社交平台發帖，「尋尋覓覓，患得患失，MilMill 幾經艱辛終在香港覓得合適廠房重置。」「喵坊Mil Mill」又指，搬廠工程浩大，重置既耗心力，也耗資源，亦感謝科技園公司延長元朗廠房三個月租期至9月30日，「我哋希望能做到新舊廠房的服務無縫銜接，對客戶及各合作方嘅影響減至最低；香港市民亦能選擇繼續已經習慣咗嘅回收飲品盒方法。」

帖文提到，新廠房面積更大，需要開源，除陸續推出或公佈的新回收服務，以及 MilMill新產品外，亦希望繼續推進各種回收合作探討，為香港進一步減廢，「希望大家能夠繼續大力支持。」

「喵坊Mil Mill」今（28日）於社交平台表示，終在本港覓得合適廠房重置，並獲科技園公司延長元朗廠房租期至9月底，盼新舊廠房服務可無縫銜接。( 「喵坊Mil Mill」FB截圖)

設於科技園管理元朗地段的「喵坊Mil Mill」廠房，早前不獲科技園續租，鬧出逼遷風波，租約最終延至今年6月30日結束。創辦人葉文琪早前表示，已落實在新加坡另設廠房，目前正覓地設廠，預計在落實決定後半年內投入運作。