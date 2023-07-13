青衣社區隔離設施交制服團體練升旗步操　新田隔離設施培訓建造業

繼牛潭尾方艙醫院改建作建造業外勞宿舍後，發展局今日（13日）再公布，青衣和新田社區隔離設施在局部改裝後，前者將分別提供予青年制服團體舉辦升旗及步操培訓和其他青年發展相關活動，後者將會由發展局安排建造業議會舉辦培訓課程和工藝測試，當局將於月內陸續開展有關設施所需的補充工程。



發展局表示，青衣社區隔離設施將可提供場地和配套設施予青年制服團體，舉辦升旗及步操培訓和其他青年發展相關活動。民政及青年事務局正與青年制服團體磋商所需改裝及使用安排，有關場地和設施將開放予青年制服團體申請使用，並由該局監察使用情況。

另外，新田社區隔離設施經則會由發展局安排建造業議會舉辦培訓課程和工藝測試，包括進行「組裝合成」建築法的施工訓練，實地授予學員關於安全法例、組件吊運和安裝等知識，以支援更廣泛採用「組裝合成」建築法。當局指，借出土地的新鴻基地展已同意繼續借出該地作上述用途。

發展局指，政府將會繼續檢視其他社區隔離及治療設施的後續安排，目標是要保持政府在疫情出現變化時的應對能力，顧及香港的經濟、民生和社會需要，故會分階段釋出用地或原址善用設施作其他用途。

政府局早前公布其中兩個方艙醫院和社區隔離設施的用途，當中醫管局利用河套區的中央援港應急醫院作日間放射診斷服務，而由新地借出土地的元朗潭尾社區隔離設施，則將暫作建造業輸入外勞的中央宿舍，並由建造業議會管理。