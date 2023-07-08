粉嶺梧桐河以南3地建公營房屋　收回新世界借出建方艙醫院私地

規劃署早前建議放寬粉嶺北公營房屋密度至最多三成，獲城規會開綠燈通過。房屋署最新文件顯示，擬在粉嶺梧桐河以南三幅用地發展公營房屋，合共興建9幢住宅大樓，預料可提供5,290個單位，最快2029年落成。



根據位置圖，其中兩個選址位處梧桐河邊，餘下的一幅用地的地盤則會與已停用的粉嶺馬適路方艙醫院部份重疊，該方艙醫院土地由新世界借出，換言之，政府在動工前先要收回相關私人土地。



粉嶺第13、14和15西區擬合共興建9幢公營房屋，預料可提供5,290個單位。（文件截圖）

房屋署向北區區議會提交文件顯示，擬議發展的粉嶺第13、14和15西區發展公營房屋，均為粉嶺北區梧桐河以南，馬適路以北的新發展區，選址鄰近馬屎埔，分別佔地1.89公頃、1.31公頃和1.23公頃。

根據當局提交的位置圖，粉嶺第13區和第15區均座落在梧桐河邊，發展地積比率相對較低，分別會興建4座和2座住宅大樓，可提供1,900和1,540個單位，預料大部份單位可飽覽河景。

粉嶺第13區和第15區均座落在梧桐河邊，而第14區則位於粉嶺方艙醫院正前方，部份擬發展地盤與方艙醫院重疊。（文件截圖）

粉嶺第14區則位於粉嶺方艙醫院正前方，部份擬發展地盤與方艙醫院重疊，當局將以6.98倍地積比率，興建3座住宅大樓，密度是三個地盤中最高，預料可提供1,850個單位。

文件提到，視乎撥款申請及收地情況，土木工程拓展署將爭取在明年下半年，展開粉嶺北新發展區餘下階段發展的工地平整與基礎設施工程，預計2026年第一季完成今次擬議發展的三個地盤的土地平整工程。當局預料，最快2025/26年度，可展開地基工程，並預計在2029/30年度落成。

翻查資料，粉嶺方艙醫院佔地3.5公頃，地皮由新世界發展借出，提供逾2,000張隔離病床，該方艙醫院去年3月落成，啟用3個月後便已關閉；而粉嶺第13和第15區亦涉及多幅私人土地，當局在動工前需先收回土地。

新世界被收回部份土地，屬粉嶺烏鴉落陽區域，新世界原建有17幢單幢別墅，但一直無出售，被稱為「鬼屋」。新世界2020年回覆查詢時表示，已於2016年就相關地皮申請「原址換地」。