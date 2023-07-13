退伍軍人病｜香港仔扶康會悅群之家男院友中招　呼吸衰竭情況嚴重

香港仔扶康會悅群之家一名56歲長期病患男院友感染退伍軍人症，衞生防護中心今日（13日）表示，該患者昨日（12日）起咳嗽和頭暈，同日入住瑪麗醫院深切治療部，臨床診斷為肺炎和呼吸系統衰竭，現時情況嚴重，當局正與其入住的殘疾人士院舍展開流行病學調查，並追蹤病人所居住院舍的職員及院友，對他們進行醫學監察。



衞生防護中心指，確診的56歲男病人有長期病患，居於扶康會悅群之家，是一間香港仔的殘疾人士院舍，臨床診斷為肺炎和呼吸系統衰竭，其尿液樣本經化驗後，證實對嗜肺性退伍軍人桿菌血清1型抗原呈陽性反應。

當局初步調查顯示，病人於潛伏期內沒有外遊，正聯同殘疾人士院舍展開流行病學調查，以找出可能的感染源頭、高風險接觸因素和是否出現群組個案，並將從可能源頭採集相關水樣本和環境樣本進行化驗。

衞生署正追蹤病人所居住院舍的職員及院友，並對他們展開醫學監察。衞生防護中心已向職員和院友提供預防退伍軍人病的健康建議，包括免疫力弱的人士應以無菌水或經煮沸的水飲用、刷牙及漱口。

扶康會悅群之家為殘疾人士院舍，位於香港仔漁光道85號扶康會康復中心4字樓。（資料圖片／劉漢權攝）

退伍軍人桿菌可存在於多種環境，尤其適合在攝氏20至45度的溫水生長。它可存活在不同水源環境，如水缸、冷熱水系統、冷卻水塔、按摩池、噴水池和家居呼吸道醫療器材等。病人有機會因吸入人工製水系統釋出受污染的水點和霧氣而受感染。在處理花園土壤、堆肥和培養土時亦可能受感染。

衞生防護中心強調，市民應使用和保養妥善設計的人造供水系統，易受感染人士則需時刻採取相關預防措施。