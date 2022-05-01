有片｜瀕危鯨鯊再現香港　果洲群島游弋　專家料隨黑潮支流來港

香港水域再現鯨鯊！有釣魚愛好者上月底在果洲群島一帶，偶遇一條身長近兩米的小鯨鯊。他接受《香港01》訪問時憶述指，起初還擔心牠會否攻擊人類，但有同行釣友解釋其性格溫純，主要吃浮游生物，亦較少在香港出沒，故對於首次遇見感驚喜。

有生態學家估計，鯨鯊有機會隨黑潮支流來港，形容看見牠們機會難得，但提醒市民切勿追逐或組隊外出觀賞，以免牠們不慎受傷。



▼本港水域再現鯨鯊▼

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釣魚客親睹鯨鯊船邊徘徊「打水」 既好奇又驚喜

《手絲釣魚》頻道Marco表示，上周四（4月28日）一行四人到果洲群島一帶釣魚，在中午約12時半發現一條身長近兩米的鯨鯊游近船尾，腹下位置有兩條小魚跟隨，被釣友一眼認出是被列為瀕危物種的鯨鯊，故吸引他們拍攝。

Marco說，起初還擔心鯨鯊會否攻擊人類，但釣友稱其性格較溫純友善，主要吃浮游生物，故安心繼續拍攝。他憶述，這條小鯨鯊一直在船邊徘徊約10分鐘，不時「打水」或游近，其後才逐漸離去。

他又指，近年間中有釣友報稱見過鯨鯊，主要在西貢對出海域、鴉洲一帶發現其蹤影，但自己則是釣魚30年以來首次遇見，感覺既好奇又驚喜。

張瑪珊表示，本港東面受黑潮支流影響，令鯨鯊有機會隨水流來港。（資料圖片）

生態學家稱鯨鯊不會攻擊人 籲細心觀賞：不用餵更勿追趕

應用格物研究社社長張瑪珊看過照片後，確認是一條未成年的鯨鯊。她說，近期剛轉水流，本港東面受黑潮支流影響，令鯨鯊有機會隨水流進入香港水域，強調牠們不會攻擊人類，過往亦偶爾在本港周邊水域出沒。當市民遇見鯨鯊，她形容機會難得，當牠們游近時可細心觀賞，但提醒不用餵飼，也切勿追逐或組隊外出觀賞，皆因牠們移動速度慢，有機會在追逐期間受傷。

成熟鯨鯊最長可達20米 屬世上最大魚類生物

鯨鯊屬於瀕危物種（endangered species），成熟的鯨鯊身體長達12米，最長可達20米，是目前世上最大的魚類生物，亦屬於濾食性動物，以浮游生物、磷蝦、小魚、魷魚和藻類為食物。牠們可以游得很遠，屬高度遷徙性魚類。每條鯨鯊身上都有獨特的黃色或白色斑點及紋理，科學家可透過胸鰭上的斑點辨認牠們。

中國南海、台灣海峽較常見

張瑪珊表示，鯨鯊在中國南海、台灣海峽、東海、黃海南部較常見，雖然通常出現於近海地區，但其季節性的覓食活動偶爾會發生在數個沿岸地區，例如西澳大利亞的寧歌路珊瑚礁（Ningaloo Reef）、洪都拉斯、菲律賓的董索與八打雁（Batangas）及坦桑尼亞的奔巴島與桑吉巴。

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2018年曾有魚友在香港南方水域發現長約4至5米鯨鯊

翻查資料，近年不時有市民報稱發現鯨鯊，2018年5月有本地釣魚友在本港南方水域發現身長約4至5米的鯨鯊；2012年7月，政府飛行服務隊在南丫島對開海面拍攝到一條大魚踪跡，世界自然基金會香港分會基於影片證實是一條未成年的鯨鯊；2008年一名拖網捕魚者於香港水域捕捉到一條鯨鯊，牠不久後死亡，並被丟棄在堆填區。