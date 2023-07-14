西貢近距目擊鯨魚　出海市民震撼落淚：造夢也沒想過能在港看到

有市民週四（7月13日）在Facebook分享出海目擊鯨魚經歷，稱當日下午5時半從大浪西灣回程，入西貢海時看到前方有兩片黑色三角形的東西，大家開始討論：「是垃圾嗎？」「是沉船嗎？」「是帆船頂部嗎？」當兩片黑色三角形忽然合併，然後沉下水時，眾人一起驚呼：「是鯨魚！」



該名市民表示，船家把船停下來差不多半小時，讓乘客靜待鯨魚再次出現。她拍到鯨魚第一、二次露出水面的情景，第三次因在船尾所以拍不到。她表示，「全船人真的造夢也沒想過能在香港看到鯨。」

▼2023年7月13日西貢鯨蹤▼



當船家開船回碼頭時，船上各人超近距離看到鯨魚。該名市民稱非常感動及震撼，眼淚不由自主掉下。上岸前她故意回頭塞船家小費，其他乘客也紛紛照做。由於她的姊姊將首段片段向所有乘客分享，因此所有人下船時也特地向其姊姊道謝，道別時都充滿著笑容。

這名幸運目擊鯨魚的市民表示，後來看到各大水上活動網站都在洗版，知道該條鯨魚應是布氏鯨。相熟的船家都說，從來未見過有鯨在西貢海出沒。她感動和感謝之餘，也很替鯨魚擔心，希望牠能找到回家的路，並再次感恩這次奇遇。