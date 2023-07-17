理大本科生科研計劃推行三年　280研究項目獲批　資助金額逾千萬

港府近年大力推動創科發展，20/21學年起增設「本科生科研計劃」，鼓勵本科生開展科研項目，至今批出280個研究項目，資助金額達1,300萬。計劃參加者林依靜表示，在早於疫情時開展，研究家庭關係會否影響學生網上學習，個人論文成功刊登於學術期刊。



「本科生科研計劃」搞科研 吸引逾4百學生參加

理大自21//22學年推出「本科生科研計劃」，為期兩年，提供100個名額，旨在提供平台、資金及教師，協助全日制本科學生開展研究項目。

計劃至今有逾410位本科生參與，逾280個研究項目成功獲批。研究範疇包括康復治療科學、護理擧、醫療生物、科學、設計學、語言學、商業及工程學等。

有份參與計劃的理大社會工作文學士畢業生林依靜表示，其項目研究家庭關係會否影響學生網上學習，過程有老師協助製作問卷、收集數據等，最終個人論文得以刊登於學術期刊。

校方指，為鼓勵學生參與計劃，每個研究項目最多可獲5萬元的獎學金及研究資助；亦有機會取得超過6萬資助，到QS排名首200位的大學交流。另外，參與計劃的學生，亦可優先分配理大何文田宿舍的「創新書院」，住院研究員會安排不同的主題研討會、工作坊及分享會，讓學生與研究員互相交流及了解最新科研發展。

本學年增設或改組三個課程 語言科學最多人報

另外，理大本學年新增中國歷史及文化（榮譽）文學士組合課程，設有20個學額。經重組後的時裝（榮譽）文學士組合課程，則提供111個名額。

而改組合併的「語言科學、翻譯學及言語治療（榮譽）文學士/理學士組合課程」，則設37個學額 。三個課程經大學聯招組別A入學申請的數字分別為275個、805個、418個。