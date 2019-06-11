理工大學大灣區分校尚在研究階段　行政副校：冀定位發揮科研應用

本港資助大學近年相繼到大灣區辦學，香港理工大學年初表明有意在內地建設分校。理大行政副校長盧華麗表示，大學已成立專責小組負責這項長遠策略發展項目，項目由校董會主席林大輝牽頭，成員包括暫任校長陳正豪等大學管理層。盧指，小組半年來走訪大灣區各主要城市，目前尚在研究階段，將會適時公布詳情。她期望分校可以發揮科研應用的優勢，再結合大灣區的產業鏈，進一步推動大學在科研、教學及創新創業發展，成為國際一流大學。

理大行政副校長盧華麗（右）表示，大灣區分校尚在研究階段，期望可以盡快落實。圖左為理大企業發展院助理院長朱志賢。（胡家欣攝）

中央在年初公布《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，銳意在大灣區「打造教育和人才高地」，支持粵港澳高等院校合作辦學。理大現時除有意到大灣區建設分校，去年亦與深圳大學合作設立「大灣區國際創新學院」，旨在培育科技人才，未來有機會落戶福田或落馬洲河套區。

設初創實習 助理大及內地院校生交流

學院於今年5月至7月舉辦深圳初創實習及交流計劃，讓76位理大、深圳大學及海外校院校學生參與跨文化創業的短期課程，參觀內地企業騰訊、中興通訊等。當中17位理大學生會在深圳的科技、工程、物流、醫護等創新企業實習一個月。

大灣區交流人數不會訂硬指標

盧華麗表示，過往大學一直有推動理大生到內地交流，累計有超過60名學生到大灣區實習，另有約500多位學生到曾當地交流。盧強調，不會硬性規定學生到大灣區交流，「唔會為訂指標而（達到）指標」，亦希望學生透過這類實習與交流計劃，了解當地創新科技等各方面發展，再視乎興趣決定未來就業方向。

盧指，目前院校正重點與深圳、廣州、及珠海聯繫，打造商業創新平台，在政府及廣東省的資源配套下，協助畢業生到當地創業。

海外生早前到訪大灣區參觀內地企業及創新基地。圖左二起為英國華威大學學生Ptolemy Banks、加拿大滑鐵盧大學學生徐嘉駿及澳洲紐卡素大學學生Daniel Smith。（胡家欣攝）

到大灣區創業 海外生：內地商業重人際關係須適應

參與是次深圳初創實習及交流計劃的海外學生一共有27人，分別來自六個國家及七所高等院校。來自英國華威大學心理學學士三年級學生Ptolemy Banks，年初到清華大學交流，並與志同道合的內地生在當地成立初創企業，推動義肢製造服務。他認為，內地商業合作較重視人脈關係，並非如西方純粹金錢交易，自己須謹慎應對，適應學習。

澳洲交流生：香港可助國際企業到大灣區發展

另一位來自澳洲紐卡素大學商業學士三年級學生Daniel Smith 則指，香港作為中西交匯點，可以協助國際企業到大灣區發展。他目前已在澳洲創辦無人駕駛飛機業務公司，參與今次交流後，正探索與內地相關企業合作。

加拿大滑鐵盧大學科學與商理學士二年級學生徐嘉駿表示，認為內地創業環境佳，當中包括會提供很多資助計劃以供申請，認為初創企業可以獲得大量資金，但是有機會出現過度資助，令初創者或未有考慮自身企業情況，已急於投身市場。