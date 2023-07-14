衝擊立法會｜王宗堯稱交充電器給記者到現場　不同意激進手段抗爭

2019年七一大批示威者進入立法會大樓並大肆破壞，藝人王宗堯等6人被指當日有份參與，他們否認暴動等罪名受審，案件今（10日）在西九龍法院（暫代區域法院）續。王宗堯出庭自辯，指當日在參與獲批出不反對通知書的遊行後，得知有記者需要插座式充電器，便開車過海前往五金店購買，他不知立法會有紅色警示，他到步把物品交給記者後便離開，在議事廳逗留不超過27秒。王稱他不支持政府修訂逃犯條例，但亦不同意用激進手段抗爭，認為應有其他方式表達。



當日下午曾參與遊行

王宗堯供稱，他是一名演員及藝人，代表作有《選戰》、《導火新聞線》等，另在本案提堂前與其他被告均不認識。案發當日下午，他以香港普通市民身份參與一個獲警方批出不反對通知書的遊行，於7點到達終點中環遮打花園後，與一行數名朋友徒步向至金鐘方向觀察。

被告王宗堯稱他不同意政府條訂逃犯條例，但也不同意用激進手段表達。(劉安琪攝)

有記者在群組稱需要充電器

期間，王收到消息指有記者在群組中求助指需要充電器，遂返回住所停車場取車，然後開車到葵芳廣場的一間五金店購買兩個插座式充電器，之後開車返回金鍾。辯方隨即呈上王當日在相關時間往返過海隧道的繳費證明。另由於王當時的女友較關心他的情況，兩人有訊息來往，王於當晚10時許有拍攝充電器的照片發給女友。

不知道立法會有紅色警示

在返回金鐘途中，王留意到直播顯示記者已進入立法會大樓，情況混亂。王判斷此情況下未必能順利將充電器交給記者，決定改到朋友位於銅鑼灣的花店，與早前一同參與遊行的朋友會合。及至10時45分， 王開車載一名住在西環的朋友回家後，再收到訊息指有記者仍需要充電器。王解釋指，他當時並不知道立法會有紅色警示，認為情況已比較平靜，逗留在立法會的人多為記者，故決定再前往金鐘。

控方指2019年7月1日立法會被破壞後，其維修費高達3600萬。(詳看下圖)

+ 24

徒步入立法會沿途未見警察

王先是開車到中環9號碼頭，之後再徒步去立法會大樓，途中沒有見到警察。接近零晨12時，王進入立法會大樓，內部因照明系統被破壞而十分漆黑，他沿著光源前往一樓立法會會議廳。由於群組中沒有指明哪一位記者需要充電器或其聯絡方式，他便詢問現場人士可以將充電器交給誰，最後交給了一名穿反光背心、胸口掛有記者證的年輕男子，隨即便離開立法會大樓，前往銅鑼灣與友人食宵夜。另當日有相關新聞片段拍攝到王將充電器交給記者該刻，又拍攝到當時有一名記者想訪問他，王則向鏡頭揮手禮貌地拒絕。

議事廳逗留不超過27秒

王指，他當日前往立法會大樓的目的是將充電器交給記者，前後在大樓內逗留了不超過三至五分鐘，在議事廳更是逗留了不超過27秒。王另坦言，他不同意政府修訂逃犯條例，但亦不同意用激進手段表達，他認為市民可以有訴求，但應有其他方式表達。

控方對受審6名被告的主要指控。(詳看下圖)

+ 1

6名被告：黃家豪（20歲，城大編委會記者）、何俊諺（21歲，運輸工人）、馬啟聰（30歲，網媒記者）、王宗堯（42歲，藝人）、吳志勇（26歲）及林錦均（25歲）。他們同被控暴動罪。林另被控刑事損壞罪；餘下5人亦被控違反《立法會(權力及特權)條例》，其中王及吳已承認此罪。

案件編號：DCCC 606-610、1069/2020, DCCC 259/2021