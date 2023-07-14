布氏鯨｜目擊教練形容夢想成真　今鯨蹤不再反開心：鯨魚安全首要

白沙灣遊艇會的帆船教練昨日（13日）在西貢水域發現一條鯨魚在水中暢泳，遊艇會今日（14日）再度出海尋鯨蹤，惟未再見鯨蹤。



其中兩位昨日見到布氏鯨的教練今日亦有同行，兩人稱過去都未見過鯨魚，難忘昨日經歷，其中教練Sam直言夢想成真（dream come true），熱愛水上的他從未見過同類事情。



雖然今日未能再目睹鯨魚，不過二人同表未感失望，反而感到快樂，教練Lily表示，鯨魚出沒影片引來各界關注，擔心過多遊人追鯨會影響其生活，她認為最重要是鯨魚安全。



+ 6

起初以為海中有飄浮物

網上其中一條流傳的西貢鯨魚影片，正是由白沙灣遊艇會航海中心高級教練Lily拍攝。她提到，昨日原本正舉辦暑期活動，向小朋友教導保育海洋等知識，當時眾人正身處於糧船灣海的一個沙灘。她續指，當時大約2時半，發現海中心有一飄浮物，但未知為何物，遂乘艇上前了解，豈料原來是鯨魚，便保持距離觀察。

Sam：鯨魚每次上水便「L」形張開嘴

同行的教練Sam表示，鯨魚當時正在進食，每次上水後便張開嘴，呈大「L」形狀（big L shape」，之後又回水底，每次過程持續5至15秒。

從未目睹鯨蹤 Sam：dream come true

Sam表示，自小熱愛水上活動，但從未目睹同類事情，感到非常興奮，形容夢想成真（dream come true），尤其昨日的活動本身正是向小孩傳授可持續發展、保育海洋的知識，是次經歷讓他們目睹生態保育的重要性。

Lily同樣表示，非常興奮，難以言語，尤其今次鯨魚相對靠近岸邊。二人笑言，孩子們當時未有太興奮，但隨後知悉事件獲廣泛報道後，便紛紛向友人訴說經歷，家長們亦羨慕。

對於今日出海「食白果」未見鯨蹤，二人未感到失望，反而為之感到高興。Lily表示，鯨魚片段上載社交媒體後，隨即引來各界關注，擔心會有大批遊人出海追鯨，為鯨魚帶來壓力，甚至影響其安危，因此只要鯨魚安全便開心。

白沙灣遊艇會總經理 Paul Arkwright 表示，昨日的情況令人驚嘆又感動，認為是海洋生物多樣性正在改善的一個正面的跡象。」 不過他亦警戒，所有船隻都應與鯨魚保持距離，以免打擾牠們而，令它們帶來潛在的壓力。