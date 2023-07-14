西貢再現鯨蹤．有相｜攝影愛好者出海觀鯨　幸運捕捉鯨魚上水一刻

香港西貢海域今日（14日）再現鯨蹤。白沙灣遊艇會昨日（13日）上載鯨魚出沒的影片後，今日大批傳媒及市民租船出海覓鯨蹤。早上9時許，鯨魚在西貢糧船灣水域曾短暫浮上水「露臉」2次，有租船出海的攝影愛好者更難得捕捉到鯨魚上水一刻的畫面。他事後向《香港01》提供相片，並講述拍攝的經過。



有租船上海觀鯨市民今日拍得鯨魚上水情況。（攝影愛好者「鯉魚」提供圖片）

昨日有鯨魚香港水域出沒，吸引不少市民今早特意租船出海尋覓鯨蹤。攝影愛好者「鯉魚」與友人今日租船出海，期間在海中發現鯨魚浮上水，「見到（鯨魚）支鰭」，他立即提起相機拍攝，終拍得鯨魚真身。「鯉魚」指，鯨魚今日上水時間非常短暫，而且現場已有很多船隻停在海中，呼籲市民不要再前往。

攝影愛好者「鯉魚」與友人今日租船出海發現鯨魚浮上水，立即舉起相機拍攝。（翁鈺輝攝）

船家浩哥表示，今早看見鯨魚2次在海中游過，但並沒有像昨日般把頭升上水面，他指：「佢係前面經過『hur』一下就潛返入去」、「見到佢個魚鰭」。

浩哥昨日得悉有鯨魚出沒的消息後，立即駕船出海，並近距離見到鯨魚，「（鯨魚）頭升上嚟，張開個嘴巴，好似想食嘢咁，就係附近透氣又有」。他說，昨午3時有市民發現鯨魚蹤影，直到傍晚6至7時仍見到鯨魚。浩哥指表示，今次是他第一次在糧船灣一帶見到鯨魚，估計鯨魚為幼鯨，應是迷路誤闖糧船灣，希望牠可以回歸大海。

浩哥指昨日看見「（鯨魚）頭升上嚟，張開個嘴巴，好似想食嘢咁，就係附近透氣又有」。（翁鈺輝攝）

今日（14日）早上，水警小艇、水警輪及漁護署船隻在鯨魚出沒的糧船灣水域一帶巡邏。水警亦有派出無人機發出中英文廣播，呼籲市民注意水上安全。



現場可見警方派出水警小艇及水警輪在附近巡邏。（翁鈺輝攝）

有市民今早租船出海同覓鯨蹤。（翁鈺輝攝）

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▼2023年7月13日西貢鯨蹤▼



白沙灣遊艇昨日（13日）下午在Facebook專頁上載兩條影片指，其帆船教練在西貢舉行夏令營期間，在海中發現一條鯨魚出沒，邀請網民競猜該鯨魚的品種，會方在發文一小時後補充指，相信該鯨魚仍未離開。