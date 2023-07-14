西貢再現鯨蹤．有相｜攝影愛好者出海觀鯨 幸運捕捉鯨魚上水一刻
香港西貢海域今日（14日）再現鯨蹤。白沙灣遊艇會昨日（13日）上載鯨魚出沒的影片後，今日大批傳媒及市民租船出海覓鯨蹤。早上9時許，鯨魚在西貢糧船灣水域曾短暫浮上水「露臉」2次，有租船出海的攝影愛好者更難得捕捉到鯨魚上水一刻的畫面。他事後向《香港01》提供相片，並講述拍攝的經過。
昨日有鯨魚香港水域出沒，吸引不少市民今早特意租船出海尋覓鯨蹤。攝影愛好者「鯉魚」與友人今日租船出海，期間在海中發現鯨魚浮上水，「見到（鯨魚）支鰭」，他立即提起相機拍攝，終拍得鯨魚真身。「鯉魚」指，鯨魚今日上水時間非常短暫，而且現場已有很多船隻停在海中，呼籲市民不要再前往。
船家浩哥表示，今早看見鯨魚2次在海中游過，但並沒有像昨日般把頭升上水面，他指：「佢係前面經過『hur』一下就潛返入去」、「見到佢個魚鰭」。
浩哥昨日得悉有鯨魚出沒的消息後，立即駕船出海，並近距離見到鯨魚，「（鯨魚）頭升上嚟，張開個嘴巴，好似想食嘢咁，就係附近透氣又有」。他說，昨午3時有市民發現鯨魚蹤影，直到傍晚6至7時仍見到鯨魚。浩哥指表示，今次是他第一次在糧船灣一帶見到鯨魚，估計鯨魚為幼鯨，應是迷路誤闖糧船灣，希望牠可以回歸大海。
今日（14日）早上，水警小艇、水警輪及漁護署船隻在鯨魚出沒的糧船灣水域一帶巡邏。水警亦有派出無人機發出中英文廣播，呼籲市民注意水上安全。
▼2023年7月13日西貢鯨蹤▼
白沙灣遊艇昨日（13日）下午在Facebook專頁上載兩條影片指，其帆船教練在西貢舉行夏令營期間，在海中發現一條鯨魚出沒，邀請網民競猜該鯨魚的品種，會方在發文一小時後補充指，相信該鯨魚仍未離開。
西貢鯨魚在哪裡被發現？
白沙灣遊艇會7月13日表示，會內的帆船教練在西貢水域發現一條鯨魚（whale）在水中暢泳，影片可見鯨魚在近岸海域暢泳，不時將部份身體浮出水面，場面罕見。漁農自然護理署確認，13日下午接獲警方通知指在西貢牛尾海一帶水域發現一條鯨魚，署方將派員到該處附近一帶巡視。漁護署呼籲市民如發現鯨魚，必須保持適當距離。
布氏鯨在香港是否常見及會否襲擊人類？
布氏鯨（學名：Balaenoptera brydei）背部深灰色，腹面黃白色，是一種不經常浮在水面上的鯨魚，它的體表常附着一些浮游生物。香港海豚保育學會會長鄭家泰稱，今次在西貢發現的鯨魚屬鬚鯨一種，屬於過濾性捕食生物，即張大口「飲水」，並過濾當中的魚類及蝦等，一般不會主動攻擊人類。由於香港水域多近岸淺水，較少有鯨魚等外海品種游入，但每隔兩三年香港也有錄得鯨魚出沒紀錄。