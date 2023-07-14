西貢鯨魚．01直擊有片｜鯨蹤今南風灣近岸閃現20秒　張開大嘴覓食

鯨魚再現香江，西貢見鯨縱。《香港01》今（14日）出海尋鯨蹤，在下午5時許，於西貢南風灣對出，於遠處目擊鯨魚出沒覓食，牠張大嘴巴大吸一口後又潛回水中。不過，鯨魚出沒位置十分近岸，料處於淺水位置，海洋公園保育基金科學主任陳梓南稱最嚴重或會使其擱淺，因此呼籲市民與鯨豚保持距離。



《香港01》記者下午5時許在西貢南風灣對出發現鯨魚蹤影。（歐嘉樂攝）

《香港01》下午在西貢出海尋找鯨魚蹤影，終在下午5時許，在南風灣對出目睹鯨魚出沒，牠張大嘴巴覓食，大吸一口後又潛回水中，過程只有約20秒。

不過，鯨魚出沒位置極近岸，料屬相當淺水區域，現場亦有大批前來觀鯨的船隻。今早聯同漁護署於西貢水域巡視的海洋公園保育基金科學主任陳梓南表示，留意到觀鯨市民增加，強調鯨豚依靠回聲定位，人類活動例如船隻經過，摩打聲或會對其構成影響，令到鯨豚被困，無法回到原本的棲息地，最壞的情況更可能會擱淺，呼籲市民與鯨豚保持距離。

▼2023年7月13日西貢鯨蹤▼



《香港01》今早到西貢一帶視察，有攝影愛好者稱今早出船看到有鯨魚浮上水，瞬即拿出相機拍得鯨魚真身；昨日目擊鯨魚出沒的白沙灣遊艇會帆船教練，今日亦再度出海，但未能發現其縱跡。

有租船出海觀鯨市民今日拍得鯨魚上水情況。（攝影愛好者「鯉魚」提供圖片）

今日西貢可見水警小艇、水警輪及漁護署船隻在海面巡視，漁護署昨回覆證實，昨午接獲警方通知指在西貢牛尾海一帶水域發現一條鯨魚，署方將派員到該處附近一帶巡視。漁護署呼籲市民如發現鯨魚，必須保持適當距離，以免對鯨魚造成不必要的干擾，亦可減低鯨魚意外碰撞到船隻或巿民的機會。