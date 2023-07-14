西貢鯨魚｜鯨蹤周五現南風灣、糧船灣海　目擊者歡呼：有呀有呀

白沙灣遊艇會周四（13日）現鯨蹤惹熱議，今日（14日）再有網民上傳影片，指「鯨魚又來了」，看到一條鯨魚在大海中張大嘴巴覓食，「上水」約20多秒後又潛回大海失去蹤影，船上有人興奮歡呼：「有呀有呀」、「係咪嚟㗎」，亦有人提醒勿駛太近以免影響鯨魚及有安全問題。



之後下午5時半，《香港01》採訪團隊在南風灣對出海面，也拍攝到鯨魚再游出水面，張開大口。漁農自然護理署亦稱，該署於下午約4時30分知悉警方在糧船灣海發現一條鯨魚，該署稱會繼續聯同海洋公園保育基金及相關部門繼續監察鯨魚出沒的情況。



在7月14日下午5時半，《香港01》採訪團隊在西貢出現鯨魚海域，也拍攝到鯨魚再游出水面，打開大口。(歐嘉樂攝）

自昨日在西貢發現「鯨蹤」後，不少市民今早租船出海尋覓其身影。有網民在Facebook上載影片，指「鯨魚又來了」，短短28秒影片看到有一條鯨魚在近岸處張大嘴巴，似乎在覓食，鯨魚「上水」約20多秒後又合上嘴巴潛回海中失去蹤影。

影片可聽到多名市民看到鯨魚蹤影表現興奮，歡呼指「有呀有呀」、「係咪嚟㗎」；也有人提醒「好喇好喇、唔好咁近」，籲勿駛太近以免影響鯨魚或構成危險。

▼2023年7月13日西貢鯨蹤▼



攝影愛好者今早拍得鯨魚真身

《香港01》記者今早到西貢一帶視察，有攝影愛好者稱今早出船看到有鯨魚浮上水，瞬即拿出相機拍得鯨魚真身；昨日目擊鯨魚出沒的白沙灣遊艇會帆船教練，今日亦再度出海，但未能發現其縱跡，專家推斷該鯨魚為鬚鯨中的布氏鯨。

今日西貢可見水警小艇、水警輪及漁護署船隻在海面巡視。漁護署昨回覆證實，昨午接獲警方通知指在西貢牛尾海一帶水域發現一條鯨魚，署方將派員到該處附近一帶巡視。漁護署呼籲市民如發現鯨魚，必須保持適當距離，以免對鯨魚造成不必要的干擾，亦可減低鯨魚意外碰撞到船隻或巿民的機會。

漁護署晚上稱，該者人員今日上午到糧船灣海一帶巡視，其間沒有發現鯨魚，及後於下午約4時30分知悉警方在糧船灣海發現一條鯨魚。漁護署稱會繼續聯同海洋公園保育基金及相關部門繼續監察鯨魚出沒的情況，又呼籲市民切勿乘船出海追尋鯨魚，以減少可能構成的人為滋擾，提醒市民如發現鯨魚可致電1823通知，同時必須與鯨魚保持適當距離，減低與鯨魚意外碰撞的機會。