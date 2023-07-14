傍晚現魚鱗天　形成與低壓氣旋有關　周六極端酷熱上水料高達39度

天文台今晚（14日）表示，位於呂宋附近的低壓區已增強為熱帶低氣壓，明早（15日，星期六）6時前考慮發出一號戒備信號。今日傍晚時分抬頭望見魚鱗天，不少市民都影到天空佈滿了像魚鱗一樣的雲。據天文台資料，這種「卷積雲」出現顯示遠處地方低層有一例如低壓槽或氣旋的強輻合帶。



香港的極端酷熱及高溫的天氣亦持續，天文台的自動分區天氣預報顯示，明午2時多區溫度高逾攝氏36度，其中上水氣溫更會高達攝氏39度，或打入十大最熱氣溫榜。市民要留意身體健康狀況，多補充水分及做足防暑措施，避免戶外劇烈運動。



▼7月14日 傍晚天空現魚鱗天▼



+ 3

+ 3

「魚鱗天」氣象學上稱為卷積雲

今日傍晚時分，不少市民都影到「魚鱗天」。據天文台資料介紹，魚鱗天是指在明朗的日子，天空布滿像魚鱗一樣的雲，這種細小、呈白色、排列整齊的雲塊，在氣象學上稱為卷積雲。

卷積雲屬於高層雲種，其形成與遠處地方低層有強輻合帶（如低壓槽或氣旋）或鋒面（即暖濕空氣碰到冷氣團，向上爬升的交界面）形成有關。

+ 9

當遠處地方低層有強輻合或或鋒面，帶強烈的對流和抬升運動將水汽帶到高空，這些水汽會昇華為冰晶形成高層雲，再受高空波狀氣流所影響，組成行列，形成卷積雲。

由於卷積雲雲底高度一般在6,000米以上，溫度是攝氏零下數10度，所在高空的水汽含量極少，構成雲朵的冰晶不會長到很大，能借助上升氣流的支撐而懸浮在空中。

+ 8

天文台料周六市區上升至36度 多區37度

天文台也預測，本港明日大致天晴，局部地區有驟雨，日間極端酷熱，氣溫普遍上升至36度或以上。據天文台的自動分區天氣預報顯示，明午2時，多區溫度高逾攝氏36度，其中上水氣溫更會高達攝氏39度，打鼓嶺達攝氏38度，沙田、大埔、將軍澳等多區均達攝氏37度。

市民要留意身體健康狀況，多補充水分及做足防暑措施，避免戶外劇烈運動。如感不適，要盡快求醫。