世衛列代糖阿斯巴甜為可能致癌物　營養師：可在水加入水果粒取替

世界衛生組織（WHO）兩個相關組織7月13日裁定，代糖阿斯巴甜（Aspartame，APM）被歸類為「可能致癌物」（possible carcinogen）。此種代糖常見於無糖飲料，當中包括無糖可樂。



註冊營養師黃兆章表示，雖然代糖阿斯巴甜被歸類為「可能致癌物」，但如果沒超出每日攝取量，仍然可以安全服用，「正常可樂同無糖可樂，我都係會建議飲返無糖可樂。」他表示，如市民想找取替品，又想保留有甜味，可以在水加入水果粒，又或是喝低脂及脫脂奶。如果人在外面，即可以改飲梳打水，此都是無糖無卡路里。



阿斯巴甜的用途非常廣泛，而最著名的例子就是用來製作無糖可樂（Diet Coke）。（VCG）

每天飲9至14罐以上代糖飲品才會超標

最常使用的甜味劑之一阿斯巴甜，被世界衛生組織（WHO）歸入「可能對人類致癌」之列。世衛指出每日允許攝入量是每公斤體重40毫克，以60至70公斤成年人為例，每天飲用9至14罐以上代糖飲品才會超標。

澳洲註冊營養師黃兆章。（資料圖片／黃偉倫攝）

營養師：沒超出每日攝取量仍可安全服用

註冊營養師黃兆章表示，雖然代糖阿斯巴甜被歸類為「可能致癌物」，但如果沒超出每日攝取量，仍然可以安全服用，「正常可樂同無糖可樂，我都係會建議飲返無糖可樂。」

他表示，如市民想找取替品，又想保留有甜味，可以在水加入水果粒，如西瓜、檸檬、薄荷葉等，又或是喝低脂及脫脂奶。如果人在外面，即可以改飲梳打水，此都是無糖無卡路里。至於有些香口膠都會有用到阿斯巴甜，他表示，食香口膠導致攝入阿斯巴甜量超標幾乎是無可能，但如市民只是「口痕想咬下嘢」，可以改吃無鹽果仁、烚蛋或煨番薯取代。

不過，他亦提醒，苯丙酮尿症的患者不應服用任何含有阿斯巴甜添加物的食物，因苯丙酮尿症是體內苯丙胺酸（Phenylalanine）代謝成酪胺酸（Tyrosine）的途徑有異常而導致疾病。如服用含有阿斯巴甜添加物的食物或藥品，會代謝出有毒產物，對於病人本身會造成傷害。