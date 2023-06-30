代糖列致癌物？無糖可樂或致癌！0卡阿斯巴甜增糖尿心血管病風險

撰文：古曦朗
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據BBC報道，國際癌症研究機構 (IARC) 一直在審查有關阿斯巴甜和癌症的研究，他們和獨立的食品添加劑專家委員會將於7月14日在《柳葉刀腫瘤學》醫學雜誌上發表正式聲明，將阿斯巴甜歸類為「可能致癌物」，目前要靜待其詳情。世衛亦發佈了關於進食非糖甜味劑 NSS（泛指人工代糖，下稱NSS）的最新指南，指NSS對健康有害。而國際甜味劑協會則對世衛結論表示失望。

無糖可樂。（資料圖片）

阿斯巴甜將被歸類可能致癌物　可樂、香口膠都有佢

阿斯巴甜的甜度是糖的200倍，而且它完全不含熱量。阿斯巴甜的應用相當廣泛，如一些香口膠、飲品等，都會運用到它，包括一些知名飲料如健怡可樂、零可樂、百事可樂和7喜等。

據BBC報道，國際癌症研究機構 (IARC) 一直在審查約1,300項有關阿斯巴甜和癌症的研究。而IARC和獨立的食品添加劑專家委員會將於7月14日在《柳葉刀腫瘤學》醫學雜誌上發表正式聲明，將阿斯巴甜歸類為「可能致癌物」，目前要靜待其詳情。

阿斯巴甜的用途非常廣泛，而最著名的例子就是用來製作無糖可樂（Diet Coke）。（VCG）

非糖甜味劑NSS ≠ 所有代糖

NSS包括乙酰磺胺酸鉀（acesulfame K）、阿斯巴甜（aspartame）、愛德華甜（advantame）、甜蜜素（cyclamates）、紐甜（neotame）、糖精（saccharin）、三氯蔗糖（sucralose）、甜葉菊（stevia）和甜葉菊衍生物（stevia derivative）。 由於低熱量糖和糖醇（多元醇）是含熱量的糖或糖衍生物，它們不被視為NSS，因此該建議不適用於這些甜味劑。

世衛：代糖無助減重　更增早產、糖尿、心血管病風險

世衛的新指南明確表示，不要將非糖甜味劑（人工代糖）用作實現體重控製或降低非傳染性疾病（如糖尿病、心血管疾病）的風險。該報告指：「使用人工代糖，對減少成人或兒童的身體脂肪，長期來講，沒有任何好處。」

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NSS 不是必需的飲食元素，也沒有營養價值。人們應該減少在飲食中的甜味，改善健康。
世衛組織營養和食品安全主任布蘭卡
糖尿病。（圖片來源：istockphoto）

只有一類人適宜吃代糖

世界衛生組織指，除了患有糖尿病的患者外，其他所有人都不建議使用人工代糖。根據研究數據顯示，根本沒有證據表明，用人工代糖對成人或兒童的體脂測量有長期益處，相反，若長期使用，更會增加患二型糖尿病、心血管疾病的風險，甚至直接增加成人的死亡率。在部分數據中更表明，因為代糖所潛在的種種不良影響，會增加懷孕期間的早產風險。

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國際甜味劑協會：不承認代糖有益是對公眾的損害

代糖。（圖片來源：istockphoto）

國際甜味劑協會（International Sweeteners Association）在世衛發表指南後不久作出聲明，指世衛的研究建議在科學上不夠嚴謹，亦沒有強而有力的證據基礎，擔心指南會誤導了那些需要控制碳水化合物和糖攝取量的人。

協會強調低熱量/無熱量甜味劑在使用上絕對安全，且已獲得包括歐洲食品安全局在內的所有主要食品安全機構的批准。協會對世衛關於代糖的指南表示失望，指「不承認代糖有益是對公眾的損害」。

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資料來源：世界衛生組織/國際甜味劑協會

世界衛生組織對進食代糖有什麼建議指南？

世界衛生組織呼籲除了糖尿病患者外，不要使用代糖去減肥。並指這會提高患糖尿病、心血管疾病的風險，關於世衛對人們進食代糖的建議指南可看此。

國際甜味劑協會對此報告有什麼回應？

國際甜味劑協會對此表示失望，並強調了關於代糖和甜味劑的安全性。關於世衛對人們進食代糖的建議指南和國際甜味劑協會的回應可看此。

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