代糖阿斯巴甜被世衛列為「可能致癌物」　對我們有何影響？

世界衛生組織（WHO）兩個相關組織7月13日裁定，代糖阿斯巴甜（Aspartame，APM）被歸類為「可能致癌物」（possible carcinogen），但只要沒超出每日攝取量，仍然可以安全服用。不過到底阿斯巴甜是甚麼？這次決定又對大家帶來甚麼影響？



阿斯巴甜在1965年由美國化學家施拉特（James Schlatter）發現，它的甜度比普通蔗糖高大約200倍，並在1974年獲美國食品和藥物管理局（FDA）批准為餐桌甜劑，以及香口膠、穀類早餐等食品的添加劑。

這款代糖擁有極高甜度，意味在生產食品時，加入極少份量的阿斯巴甜已經可以產生與糖分一樣的味道，因此前者接近零熱量。再加上阿斯巴甜不會像糖精（saccharin）一樣的帶苦口感，令阿斯巴甜自1980年代起成為關注健康消費者的寵兒。

健怡可樂在生產時加入阿斯巴甜（Aspartame），以提升甜度。（Reuters）

目前多款汽水如健怡可樂（Diet Coke）、糖果、魚膠、甜品、無糖咳藥水都有加入阿斯巴甜，另外它亦用於烘焙和罐頭食品、沖劑飲品等調味。路透社指出，全球超過90個國家，包括英國、西班牙、法國、意大利、丹麥、德國、澳洲和新西蘭等，都指經過審視後，批准民眾使用阿斯巴甜。

即使如此，多年來都有關於在食品加入阿斯巴甜的討論，多間公司亦因此在產品中排除阿斯巴甜。例如百事（Pepsi）曾在2015年為百事健怡停用阿斯巴甜，但翌年卻推翻決定，至今仍然使用；General Mills的優沛蕾（Yoplait）乳酪產品在2014年起以蔗糖素（Sucralose，又稱三氯蔗糖）等代糖取代阿斯巴甜。

至於今次的判決，是由國際癌症研究機構（IARC)）作出，該機構稱，根據有限證據顯示，阿斯巴甜可能與癌症有關連，因此它與蘆薈萃取精華、部分亞洲醃漬製蔬菜列為同一類別。

箭牌（Wrigley's）的益達（Extra）香口膠都有加入代糖阿斯巴甜。（Reuters）

而世衛和聯合國糧食及農業組織（FAO）下的食品添加劑聯合專家委員會（JECFA）亦審視阿斯巴甜，並維持原有的健康攝取建議，即一名70公斤重的成人每日飲用9至14罐健恰汽水才會超標。

除了阿斯巴甜，JECFA建議的代糖亦包括蔗糖素、糖精及紐甜（neotame）等；FDA亦批准三款來自植物和水果的代糖。