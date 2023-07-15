易通行｜的士司機到政府停車場測試司機卡：一個月三四次扣唔到錢

紅隧將於7月23日實施易通行不停車收費安排，但過去三條已實施易通行隧道，有約10%至12%的的士司機「司機卡」無法識別收費。運輸署今日（15日）起在三個可預約的政府停車場，提供為的士司機調校易通行偵測裝置服務，其中荃灣多層停車場有司機到場調校「司機卡」，職員手持儀器為的士偵測相關易通行裝置有否受金屬干擾。有司機指平均一個月有三、四次未能偵測到「司機卡」，批評運輸署推易通行操之過急。



易通行推行至今處處碰壁，的士「司機卡」或「車輛貼」偵測問題仍然存在，系統7月23日將在紅隧推行。運輸署署長羅淑佩昨指檢視幾千架車的狀況後，發現約有10至12%的士未能偵測到，均未妥善設置「車輛貼」或「司機卡」卡座，例如兩者貼得太近，或者太接近咪錶和行車記錄儀等，導致金屬線互相干擾等，並稱今日（16日）起可預約到荃灣、葵芳和中環林士街政府停車場，檢查放置司機卡的位置或重新張貼司機卡，並會為他們更換有問題的司機卡。

荃灣多層停車場今日續有易通行職員為的士司機辦理易通行申請，有的士司機駕駛的士前來，職員檢查其「車輛貼」及「司機卡」位置，又手持儀器偵測相關裝置有否受到金屬干擾。

的士司機林先生表示，今日特意來檢查「司機卡」狀況，並稱平均一個月有三四次過隧道時未能如常扣錢，「有時收到，有時收唔到……要特登去交錢，少少麻煩」。他又批評運輸署推易通行操之過急，影響到不少的士司機。

替更的士司機吳先生則因手機應用程式遇到問題到場請求職員協助。他指自己亦試過行經隧道有問題，「有時扣到錢，有時扣唔到，搞到要退返錢畀車主咁囉。」他指年紀大，不精通電子裝置，有些麻煩。