入境處加開特別時段領特區護照　取件市民：過程毋需5分鐘

臨近暑假，領取證件人數大增，早前大批市民等候良久未能取證。入境處今（15日）與下周六（22日）維持正常領證時段下，額外開放下午2時至晚上9點時段予市民領取旅行證件，包括特區護照、簽證身份書及回港證。有市民指平日需要上班，加開星期六時段較平日方便；亦有市民指由拿籌號到領取證件過程毋需5分鐘。



入境處稱截至晚上6時，合共簽發約4,700本旅行證件，近千本於特別服務時段簽發。



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姚小姐今日幫兩名女兒領取護照，原本7月2日已經可以領取，因平日需工作，而未有時間陪同女兒領取，早前網上預約領證時間為8月底，得知今日有特別安排，便前來領證，又指領證過程快速。「冇想像中咁多人。」

鄭先生亦是其中一位即場到場領取護照，得悉今日特別安排，便前來領證，較早前申請預約領證時間快兩個星期。因未有事先預約，本預計需要等2至3小時才可領取，不過今日「實測」，「唔使5分鐘就搞掂晒啲嘢。」

利小姐也是前來領取護照，原本6月尾已可以領證，但平日需要上班，而遲遲未能領證，故在今日放工便來領證，過程只需10分鐘。她又表示，兩星期後即將旅行，為新安排適宜。

入境處長歐嘉宏：新安排便利市民暑假旅行

入境處處長歐嘉宏表示，新安排為便利市民可在即將來臨的暑假旅行，又指通關後，申請護照需求大增，疫情前每年申請護照數字約70萬，今年首六個月已突破90萬申請，高峰期曾一日破萬申請。

下周六亦會維持特別安排，市民可以即場或經網上預約到8間辦事處領證，可選擇櫃枱或自助機領取。