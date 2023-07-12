回港證｜入境處明起一刀切取消即日派籌安排　資源撥網上預約辦證

港人飽受疫情隔離所限，3年來未能盡慶旅遊，7月暑假展開，市民外遊需求殷切，近月申辦旅遊證件數目急升，其中入境處在上環的辦事處出現市民餐風宿露通宵輪候辦證更引起社會關注。



入境處今日（12日）宣布加開一連兩個星期六在8個辦事處加開領證時間多7個小時，但亦因應有市民通宵輪候衍生「排隊黨」騒擾問題，同時宣布由明日（13日）開始該8辦事處取消即日派籌制度，申請證件一律改為網上預約，入境處認為此舉可把即日籌的配額撥予網上預約之用，相信不會影響對市民的服務。



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《香港01》上周五（7日 )報道，入境位於上環的港島區簽發旅行證件辦事處外出現人龍，通宵排隊的市民主要為子女申辦回港證，以便離港旅遊，入境處翌日（8日）增設臨時專用櫃位，處理回港證申請。

入境處7間分區辦事處連同總部，合共8個辦事處一向設有派籌制度，申請人必須領取到當日的籌號才可辦理申請手續。入境處首席入境事務主任（證件）楊淑兒今日表示，由明日（13日）起，8間辦理旅遊證件及簽證的辦事處，將不再提供即日籌。

她表示，不希望市民通宵達旦排隊，亦避免他們受「排隊黨」騷擾，相信取消即日籌後，可更善用資源提供服務。

入境處解釋，申辦證件一直提供網上預約及郵遞兩個方法，取消即日派籌後，櫃位處理即日申請辦證的人力資源，可撥予網上辦證服務之上，相信不會影響對市民的服務。

即日派簿制度是適用於申辦入境處多種證件的安排，不是只針對「回港證」取籌人士，換句話說取消派籌安排是「波及」申請其他證件的人士。8個辦事處包括位於灣仔的入境處總部，以及7個分區辦事處（即上環、藍田、尖沙咀、沙田、火炭、屯門和元朗）。

入境處表示，申請人可使用24小時預約系統，預約在24個工作天內於選擇的辦事處遞交申請：

網上預約服務網址：www.gov.hk



電話預約熱線：2598 0888



入境處其中位於上環的辦事處在網頁顯示「設有派籌制度」。（入境處網頁）

須申請「回港證」的通常是11歲以下，無特區護照及已取得居留權的小童，該證可即日辦妥，但現時辦理「回港證」的網上預約持續爆滿。曾任保安局局長及入境處處長的黎棟國日前表示，對於坊間提議「回港證」可增設「網上辦理系統」或延長有效期，他考慮到兒童貌容有改變，宜維持現有措施，但可增加人手處理申請。