泰利風球｜周日晚颱風樂聚維港嘉年華水上音樂會及幻彩詠香江取消

熱帶風暴泰利逼近本港，天文台周日（16日）早前6時前考慮改發三號強風信號。旅發局今晚宣布，基於安全考慮，原定明晚舉行的「樂聚維港嘉年華」節目兩場「維港水上音樂會」及煙火特效「幻彩詠香江」取消。



旅發局指，持有明晚音樂會門票的公眾，將獲安排換領下一輪，即7月22至8月6日期間的周末晚上音樂會門票。旅發局將通知透過網上取票之人士相關詳情，持有實體票人士可由7月19日起，憑7月16日的門票前往旅發局於尖沙咀的旅客服務中心換票。



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旅發局指，由於天文台考慮明早改發三號強風信號，基於安全考慮，原定明晚舉行的「樂聚維港嘉年華」節目之兩場「維港水上音樂會」及煙火特效「幻彩詠香江」將會取消。

根據安全要求，「維港水上音樂會」之舞台躉船必須在三號強風信號生效前移離演出位置，即灣仔「水上運動及康樂主題區」，以及拆卸部份裝置，故音樂會因此未能進行。至於加入煙火特效的「幻彩詠香江」節目亦須遵照安全規例取消。

持有明晚音樂會門票的公眾，將獲安排換領下一輪，即7月22至8月6日周末晚上舉行的音樂會門票。旅發局將通知透過網上取票之人士相關詳情，持有實體票人士可由7月19日起，憑7月16日的門票前往旅發局於尖沙咀的旅客服務中心換票。

至於「樂聚維港嘉年華」其他節目 – 街頭表演、極限運動表演及美食攤位，將視乎天氣情況而決定是否繼續進行，市民及旅客請繼續留意旅發局網站公布。