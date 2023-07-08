樂聚維港嘉年華開始　市民曬着看海上演唱會　幻彩詠香江再現煙火

「樂聚維港嘉年華」今日（8日）起一連五個周六日在灣仔海濱舉行，首周節目維港水上音樂會，有樂壇天后陳慧琳等一眾歌手樂團將登台演出。每晚8時上演的「幻彩詠香江」，期間更會升級為「水上煙火版」。



今日下午天晴炎熱，但無阻大批市民聚集灣仔海傍觀看海上演唱會。



▼7月8日 「幻彩詠香江」升級為「水上煙火版」▼



+ 5

「樂聚維港嘉年華」今日起一連五個周六日，於晚上6時至11時在灣仔海濱舉行，地點包括「水上運動及康樂主題區」、「HarbourChill海濱休閒站」及灣仔臨時海濱花園。

首周節目包括維港水上音樂會，今日首二場音樂會嘉賓包括樂壇天后陳慧琳、人氣女團Lolly Talk、Nowhere Boys、陳柏宇以及今屆台灣金曲獎最佳華語男歌手 Hush 。明日（9日）兩場音樂會則有乙女新夢、馮允謙、來自內地的桃園十五點，以及來自台灣、最佳樂團宇宙人等。門票早前已在旅發局電子平台派發，入場觀眾須預早準備門票上的二維碼以更快入場。

除了星光熠熠、匯聚各地樂人的水上音樂會，還有極限運動表演，於戶外X-game表演區，邀請多名本地、內地及日本的越野單車（BMX)與滑板的好手表演不同花式，加上本地舞團。

+ 7

首周X-game表演者焦點包括來自內地、世界排名第51位的滑板國家隊種子選手運動員、獲得2014亞洲沙灘運動會滑板花式個人比拼冠軍的香港滑板隊成員陸俊彥以及奧運霹靂舞香港代表隊成員曾子驊及陳嘉怡。

另外，首周街頭表演以「閃耀」為主題，有澳洲前藝術體操冠軍選手送上LED呼拉圈表演，雙人高蹺組合以色彩炫目的造型，在夜空中展現非凡的平衡力，以及本地藝人LED Poi表演，結合紐西蘭毛利族甩球藝技藝，與在場觀眾互動。

在嘉年華舉行的10天，每晚8時上演的「幻彩詠香江」會增設水上煙火特效，創造更顯活力的維港盛夏煙火景色。活動亦特設休憩區，提供各式盛夏飲品小食。

+ 5

前往方法：

1. 乘坐渡輪：從灣仔渡輪碼頭，行約 10 分鐘

2. 港鐵會展站 A2 出口：途徑會展站公共運輸交匯處，沿鴻興道，行約10 分鐘

3. 港鐵銅鑼灣站 C 出口：經堅拿道西天橋前往，行約 10 分鐘