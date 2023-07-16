港車北上｜第5輪抽籤明早起登記　今月起增設中旅集團驗車中心

「港車北上」於7月1日正式實施，獲批准駕駛者可以經港珠澳大橋，自駕到廣東省。運輸署今日（16日）提醒，明日（17日）將舉行第五輪抽籤，中籤者之後可按指定時間，遞交「港車北上」申請。

假若未能中籤，運輸署近日亦公布了10月前的抽籤時間表，有意申請的市民，可留意登記抽籤的日期。另外，中國旅遊集團旗下的「港車北上」驗車中心，亦於本月初啟用，申請人可自行預約到中旅集團，或原有的中檢集團完成驗車程序。



▼7月1日 《香港01》與車主Kelvin實測「港車北上」▼



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第五輪抽籤將於明日上午10時至7月20日（星期四）晚上11時59分接受市民登記，並於7月21日公布抽籤結果。中籤者須按電腦系統隨機分配的日期，於指定時間內遞交「港車北上」的申請。

「港車北上」網頁亦已公布了10月前的抽籤日期，假若未能如第五輪中籤，下一輪抽籤日期為7月31日至8月3日。

7至9月的抽籤時間表（港車北上網頁截圖）

另外，過程申請者只能到中檢集團的驗車中心檢驗車輛。不過本月初起，中旅集團的全資子公司銳成投資有限公司，已於元朗屏山蝦尾新村開設新的「港車北上」驗車中心；並正於元朗新田米埔壟村建設另一個驗車中心。不過需留意，中檢及中旅集團的驗車中心，都需提早預約才可驗車。

▼7月1日 港車北上啟動▼

