港車北上｜首日127輛、次日僅26輛登記車輛使用　兩日共5人甩底

「港車北上」上周六（1日）正式推出，運輸署回覆查詢表示，過去兩日共接獲158宗預約出行申請；海關則指，過去兩日共有153輛私家車透過「港車北上」計劃經港珠澳大橋出境香港，換言之共有5人預約成功「港車北上」但最後「甩底」，單是七一就有3人。成功預約的申請人可在不少於3日前取消，否則三個月內曾兩次未有按預約的指定日子出行，其申請資格會被暫停3個月。



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「港車北上」允許合資格香港私家車7月1日起經港珠澳大橋往來香港與廣東省。運輸署回覆查詢表示，7月1日及7月2日，分別接獲130宗及28宗預約出行申請；海關則指，7月1日和7月2日，分別有127輛和26輛私家車透過「港車北上」計劃經港珠澳大橋出境香港。

換言之，七一當日共有3人「甩底」，昨日周日假期則有2人「甩底」，過去兩天共有5人未有按預約日期北上。

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無取消預約而甩底兩次 罰三個月內不得再預約

「港車北上」計劃列明，申請人如需取消指定日子預約，必須在該指定日子不少於3個曆日前透過「指定日子預約系統」取消預約，之後再重新登入系統預約另一個指定出行時間。不過，如申請人在3個月內曾2次未有按要求預先取消已成功預約的指定日子，其透過「指定日子預約系統」辦理預約申請的資格將會被暫停3個月期間不得進行新的預約，但此前已成功之預約將不受影響。

▼7月1日 港車北上啟動▼

