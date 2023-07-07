港車北上｜預約系統明凌晨關閉12小時升級　增設出行時段選擇

「港車北上」推出一星期，運輸署今（7日）表示，「指定日子預約系統」明日（8日）凌晨零時至中午12時進行系統提升，以推出預約出行時間的功能，期間系統將暫停預約服務。 新推出的預約出行時間，共設6個時段選擇，每個時段約長3至6個小時，署方指或會不時調整，提醒申請人留意相關網站詳情。



▼7月1日 港車北上啟動▼



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運輸署表示，「港車北上」「指定日子預約系統」明日（8日）凌晨零時至中午12時進行系統提升，以推出預約出行時間的功能，期間系統將暫停預約服務。

由7月8日中午12時起，獲發「港車北上」內地電子臨時入境機動車牌證及封閉道路通行許可證的車輛，可透過「指定日子預約系統」預約7月11至31日經港珠澳大橋香港口岸前往廣東省，申請人須同時揀選出行日子及時間。

新增的出行時間設有6個指定時段，每個時段約長3至6個小時。至於8月份的指定出行日子及時間的預約，合資格的申請人可由7月15日起透過系統預約。

該署指，於系統提升前已成功預約的申請人，若在7月8日至10日出行，則可按已預約指定日子任何時間出行；但7月11日至31日出行的申請人，系統將分配一個指定時間予申請人，並會透過電郵通知，如獲分配的時間未能配合申請人的出行安排，可透過「港車北上」指定網站登入「指定日子預約系統」更改預約申請。

該署續稱，如有需要，申請人須在指定出行日子不少於三個曆日前透過系統取消預約，以及於指定出行日子不少於兩個曆日前透過系統重新預約出行日子及時間。

▼7月1日 香港汽車會「港車北上」啟動禮▼



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運輸署提醒申請人，獲發「港車北上」許可證的車輛如在沒有預約或不在獲分配的出行日子及時間下出行，兩地政府執法部門可拒絕讓有關車輛經港珠澳大橋前往廣東省。運輸署亦可能暫停其透過系統預約出行的資格，或撤銷其封閉道路通行許可證。

現時粵港兩地就「港車北上」設有每日出行車輛數目上限，但未曾公布限額。該署稱按照現時已完成兩地審批程序的車輛數目，港珠澳大橋香港口岸有足夠的能力處理獲批車輛出行的通關程序，未來會根據實際情況檢視及調整有關安排。