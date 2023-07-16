颱風泰利｜風球下馬季煞科戰投注額$20.65億　創回歸後單日新高

颱風「泰利」逼港，馬季煞科日如期在沙田馬場舉行，雖然天氣不佳，不時狂風暴雨，但無礙一眾馬迷感受今季最後一戰，有年長馬迷帶同孫仔到場感受氣氛；亦有內地旅客一直希望參觀馬場，便趁煞科日到場，笑言：「馬名順眼便落注」。



馬會表示，今日煞科日投注額為20.65億元，創回歸後煞科日新高，也是回歸後單日投注額新高，比去年煞科日上升1.3%，今日入場人次亦超過2.2萬。總結全季賽事，總投注額為1,411億元，比上季微升0.5%，而新馬季預計9月10日開鑼。



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旅行團到場參與 內地旅客：馬名順眼便落注

馬季煞科賽事首場賽事於下午4點舉行，由3時起已開始有大批市民進入沙田馬場，當中不少為本地及內地旅行團。有本地旅行團導遊表示，過去數年旅行社都有舉辦馬會煞科日團，是次參與人數約百多人。導遊指，該團已一早預定，即使天氣未如理想仍會到馬場。他又指平時沒有賭馬習慣，但稱「煞科呀嘛，煞科緊係要嚟睇吓」。

此外，現場亦有不少內地旅客。居住廣州的潘小姐原訂與朋友一同觀賽，但友人未到場，故獨自進場，先行感受氣氛，並表示會逗留至今晚最後一場賽事。她指，今日剛好放假，又一直希望參觀馬場，故到場觀賽。另外，她亦有投注賽事，如馬名「順眼」便落注，為求一個好意頭。

同樣來自內地的旅客吳小姐及溫小姐則未有投注，她們表示不明白馬票，只進場感受氣氛，至下午5時便會離開，再到香港其他地方觀光。溫小姐指，今天是本季最後一天賽事日，之後便要等到9月，所以一過關到港便到沙田馬場。她另指，第一次入馬場，感覺「比較快，無準備（觀看）第一場就結束」。吳小姐則指感覺不錯，稱：「跑得很快，所以我們要等下一場」。

爺爺帶孫仔入場 另有市民特意帶公仔拍照

年長馬迷陳先生帶同孫仔到馬場觀賞煞科賽，孫兒表示曾到過馬場，而今次是「最後一日嚟玩吓啦」，並笑指是爺爺帶自己入場，或會留至晚上。此外，市民雷生及王小姐帶同馬公仔入場，與賽道拍攝。他們表示得知今日為煞科日，對首次進馬場感到新奇；又指不太了解馬匹，但會投注少量金錢。

疫情停辦三年的騎師巡遊復辦

馬季煞科賽事至7時35分，將舉行第八場香港馬主協會錦標，香港馬主協會會長孫騰章，以及副會長馬博文、陳湛文及鄧偉業都會頒獎。

最後一場矚目的傳統活動是騎師巡遊，自2020年起因疫情停辦三年，今年再次復辦。屆時騎師們將會掉公仔向觀眾席，向馬迷致意。

全季賽事總投注額1,411億元 比上季微升0.5%

馬會表示，今日煞科日投注額為20.65億元，創回歸後煞科日新高，也是回歸後單日投注額新高，比去年煞科日上升1.3%，今日入場人次亦超過2.2萬。總結全季賽事，總投注額為1,411億元，比上季微升0.5%