泰利風球｜四省迎大暴雨　料明晚廣東台山到海南文昌一帶登陸

今日（16日）凌晨2時，颱風泰利（Talim）由熱帶風暴級加強為強熱帶風暴級。

中央氣象台預計，颱風中心將以每小時15公里左右的速度向西北方向移動，強度逐漸增強，料明（17日）晚在廣東台山到海南文昌一帶沿海登陸，周二（18日）進入北部灣，以後趨向越南北部沿海和廣西沿海。



國家防汛抗旱總指揮部（國家防總）昨日（15日）已對廣東、廣西、海南三省區啟動防汛防颱風四級應急響應，並派出工作組赴廣東，協助指導地方開展防颱風工作。

水利部針對福建、廣東、廣西、海南、貴州、雲南省（自治區）啟動洪水防禦四級應急響應，派出兩個工作組赴廣東、廣西、海南等地協助做好防禦工作。

7月16日至19日，「泰利」路徑預測。（中央氣象台）

中央氣象台繼續發布颱風藍色預警，預計今日至周三（19日），雲南南部、廣西中南部、廣東、海南、湖南南部、江西、福建西部和南部、安徽中南部、江蘇、浙江西部和西藏東南部等地有大雨或暴雨。

其中廣東南部、廣西南部、海南島和雲南東南部等地的部分地區有大暴雨，廣東西南部沿海、廣西南部沿海、海南島中北部局地特大暴雨。

受颱風影響，海南、廣東等部分列車停運。其中，廣鐵將對明日及周二下午1時前途經江門至湛江、海南環島、海口市郊、廣州至茂名區間的鐵路列車，今日至周二瓊州海峽鐵路跨海輪渡及進出島旅客列車採取停運措施。廣東湛江海事局消息，瓊州海峽客滾船今日上午6時起全線停運。