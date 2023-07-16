泰利風球｜廣東防汛應急升至Ⅱ級　三亞涉山涉海景區暫停營業

今日（16日）凌晨2時，颱風泰利（Talim）由熱帶風暴級加強為強熱帶風暴級。目前，颱風泰利的外圍雲系已開始影響海南島和廣東沿海地區。廣東省防汛防旱防風總指揮部決定於7月16日15時，將防風應急響應提升為Ⅱ級應急響應。三亞市亦發出通知，所有涉山涉海旅遊景區，於7月16日12時前陸續暫停營業。



今年第4號颱風泰利強度持續增強，預計將以每小時15公里左右速度向西北轉西偏北方向移動，並於17日夜間在廣東台山到海南文昌一帶沿海登陸（颱風級或強颱風級，35至42米/秒，12至14級），18日進入北部灣，以後趨向越南北部沿海。

根據《廣東省防汛防旱防風防凍應急預案》和省防總有關規定，廣東省防汛防旱防風總指揮部決定於7月16日15時將防風Ⅲ級應急響應提升為防風Ⅱ級應急響應。

另據三亞市旅遊和文化廣電體育局消息，根據《三亞市防汛防風防旱指揮部關於將防汛防風Ⅳ級應急響應提升至防汛防風Ⅲ級應急響應的通知》（市防字〔2023〕11號）要求，為確保遊客安全，三亞所有旅遊景區的涉山、涉水、涉海、高空遊覽、低空飛行、高風險等娛樂項目於7月16日12時前陸續暫停營業。

颱風泰利來臨，廣東防汛應急升至Ⅱ級，三亞涉山涉海景區暫停營業。（示意圖）

中央氣象台預計，7月16日14時至17日14時，南海大部、廣東沿海、北部灣東部等地附近海面將有6-7級大風，南海中部和北部部分海域、東沙附近海面風力8-10級，颱風中心經過海域及島嶼附近風力11-12級，陣風13-14級。廣東南部和北部、海南島等地部分地區有中到大雨，其中海南島、廣東南部沿海等地局地有暴雨或大暴雨。

氣象專家提醒，颱風泰利作為今年首個即將登陸中國的颱風，影響不容小覷。海南、廣東等地需嚴陣以待，做好各項防颱措施。居住或需要前往華南沿海地區的公眾應密切關注颱風動向，聽從當地政府安排，避免進入颱風影響危險區域，提前做好防颱防風準備。