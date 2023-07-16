颱風泰利｜風暴潮撞正天文大潮恐致水浸　杏花邨屋苑急加擋水閘

颱風泰利今日（16日）逼近本港，天文台晚上表示考慮凌晨至明日（17日）凌晨2時改掛8號風球。風暴潮適逢遇上天文大潮，天文台預警沿岸低窪地區明早可能出現淹浸。水浸黑點杏花邨在2018颱風山竹吹襲時受到嚴重破壞，管理處在每幢大廈地下人口加設擋水閘，而居民則在玻璃窗貼牛皮膠紙，以減低風險。



另一水浸黑點之一的油塘鯉魚門三家村，商戶做了不少應對措施，包括堆沙包、安裝擋水板及搭建臨時通道。有餐廳負責人指令她擔心的並非颱風泰利，而是剛好遇上天文大潮，「十號風球唔係初一我哋都冇咁擔心。」



▼7月16日 泰利3號風球下杏花邨▼



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▼7月16日 鯉魚門三家村商戶提防水浸▼



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銀龍咖啡茶座負責人今晚留守在店舖過夜

為應對泰利及天文大湖，鯉魚門三家村在近海位置安裝了擋水板，同時亦在多個位置搭建臨時通道，方便市民水浸時亦可出入，還有這些臨時水渠，疏導積水。

颱風即將來襲，鯉魚門三家村內不少店舖依然繼續營業，亦有市民繼續於鯉魚門食海鮮，部分食肆則貼牛皮膠紙加固玻璃窗。

銀龍咖啡茶座負責人李女士嚴陣以待，已於店舖的後門推放沙包，又將店舖的貨物搬到座椅上，希望可將影響減至最低。她又指最令她擔心的並非颱風泰利，而是剛好遇上天文大潮，「十號風球唔係初一我哋都冇咁擔心！」她今晚將會留守在店舖過夜，以應對突發情況。