DSE2023｜7宗違規試場拍照　將電腦條碼上載互聯網　1宗作弊個案

【DSE/放榜/狀元/文憑試/JUPAS】2023中學文憑試DSE周三（19日）放榜，考評局表示，今年有一宗作弊個案，七宗違規於試場內拍照，或將電腦條碼上載互聯網。另外，有93宗違反手提電話規則、29宗攜帶未經許可物品到試場，以及68宗於筆試未遵從考試時間指示。



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作弊考生被全科取消成績

考評局學校考試及評核主管朱舜隆表示，今年有一宗作弊個案，宗數與去年相同，涉事學生於考試期間被發現利用預先準備的手寫筆記作弊，之後經考評局調查後，確認屬於故意作弊，其所有科目成績被取消。

朱續指，七宗涉於試場內拍照，或將電腦條碼或試場照片上載互聯網。他表示，宗數較去年少一宗，涉事學生的成績會被降級。

93人忘記關電話被扣分或降級

另外，有93人違反手提電話規則，朱舜隆表示，宗數較去年少24%，當中不少人誤以為已關機，如當時電話已放於座位下，只會輕微扣分。不過他亦指，當中有兩人被發現電話仍然放在身上，而且並未關上，因此成績被降級。

香港考試及評核局學校考試及評核主管朱舜隆（林靄怡攝）

朱舜隆又指，有68宗沒有遵從考試時間指示，例如過於緊張，未聽從指令便提早起筆作答；亦有人未停筆，逾時後仍然作答，上述情況會被輕微扣分。另外，有433宗涉及聆聽考試的個案，較去年多11%，包括沒有自備收音機，同樣會被輕微扣分。

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