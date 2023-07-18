DSE｜ 設計應用科技科卷二分題涉出錯 考評局：繪畫有偏差照畀分
撰文：馬煒傑
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《香港01》早前接獲投訴，指今屆DSE設計與應用科技科有兩條合共21分的選答題分題疑出錯。考評局評核發展主管蔡筱坤在記者會（18日）上表示，涉事答題簿的第14條(a)所提供的圖與線有「輕微偏差」，重申學生可以採用一點透視圖的方法和原則繪畫。
蔡筱坤指，如果考生繪畫的線，與原本要求有差別，考評局亦會接受，亦都會給予分數。她指，整體選答第14條考生的表現沒有受影響。而單元戊設「三選二」題目，她指，選答第14條的考生表現，是3條之中最好。
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《香港01》早前接獲投訴，指設計與應用科技科卷二有兩條合共佔21分的選答題分題疑出錯，有該科老師分析，其中一條涉答題簿提供的點線有誤，令考生不能按題目指示，以一點透視圖原則繪畫；另一條則錯用屈摺線，有礙考生繪畫展開圖。
考評局其後回應，承認其中一條分題，所提供的繪圖印刷效果「有極輕微的偏差」，但稱「不會影響考生作答」，已指示閱卷員評分時留意，確保有效評核考生繪圖能力；考評局亦強調，另一條的試題「正確無誤」。
考評局今日表示........
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