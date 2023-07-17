颱風泰利｜市民趁風假享親子時間　一家大細飲茶　卡通電影大熱

颱風泰利襲港，天文台於今日(17日）凌晨發出8號風球，至少維持至下午4時，過了一般復工時間，打工仔得以放一日風假。在將軍澳新都城商場，有家長趁此機會帶子女睇戲飲茶等，酒樓也罕有地在平日有一家大細拿着籌號等位。



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今日10時許，在位於將軍澳寶琳站新都城商場，大部分連鎖餐廳、酒樓、超級市場、藥房以及戲院都有營業。由於商場與住宅和地鐵站相連，前往商場時毋須受到颱風落雨的影響，因此人流不少。其中酒樓外除了較年長的食客外，亦有一家大細特意前來飲茶。

戲院亦不乏想趁8號風球睇戲的市民。售票處有一條短短人龍，有市民特意帶同子女前來看電影享受親子時光。鄺先生表示，是趁著風球假帶同兒子前往戲院，不過鄺先表示無特別興奮，「冇咩特別嘅，不過都係因為8號風球同仔仔過嚟。」

除了戲院有不少市民外，酒樓相比平時的平日出現了更多年長一輩以外的稀客。酒樓外有一家大細、平日要上班的市民正拿着籌位等位。市民馬小姐指因為8號風球可以去飲茶，「專登過嚟，一陣飲完茶就去行下街睇下戲。」

不少市民都趁著風假到商場遊逛，不過隨了上述的商店有營業，酒樓、戲院人流較多外，商場的整體人流不算很多。

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仍有市民毋須在家工作 風假睇戲最佳消閒

戲院外在中午12時許，有許多市民正排隊買戲飛，當中有不少市民趁著「風假」特意帶著子女睇戲。戲院的售票處、自動售票機外都有不少市民正選購戲飛。市民蔡太指因為打風無特別事可以做，所以只好行下商場。蔡先生指慶幸不用在家工作，所以可以同女女太太出外。蔡太指「因為女女唔想留係屋企做練習所以就帶佢出黎。」蔡生蔡太指會考慮選擇迪士尼與彼思電影《元素大都會》等比較適合女女的卡通片。

同樣，市民溫太也帶同兒子看《元》片，指「都係因為8號風球有機會睇戲，睇完戲就去食飯啦。」在售票的螢幕中也可見到該片較受市民歡迎，戲飛差不多沽清，下午1時10分的場次只餘下頭兩行的座位，相信是因為較多市民趁打風陪小朋友外出睇卡通片。

市民何先生指正考慮和年長的父母一同睇戲，「見到戲院有開所以都想黎，睇下屋企人有冇興趣。」他則指會選擇睇西片，「啱啱睇緊閃電俠的場次，之前都睇左mission impossible（職業特工隊），所以都睇下有冇其他野睇。」除了睇戲外，何先生指剛才亦與家人飲茶，趁8號風球陪伴兩老。

除了《元素大都會》等的卡通片，《閃電俠》、《別叫我賭神》、《職業特工隊：死亡清算》等電影都大受歡迎。其中，《別叫我賭神》下午5時許的戲飛只餘下頭三行，由於風球預測正到下午4時許才轉至3號風球，不少市民都有提早購買下午場次的戲飛。