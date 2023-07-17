颱風泰利｜市民遊客外出感受風的季節　女士強勁陣風下頭髮亂了

颱風泰利襲港，天文台今日（17日）凌晨發出8號風球，不過整日並無大雨，不少市民及遊客外出感受風的季節。但不竟都是八號風球，杏花邨、尖沙咀海傍、西貢都不時有強勁陣風，長髮女士不少都護髮失守，被風吹得「頭髮亂了」。



▼7月17日早上 訪港旅客尖沙咀感受打風威力▼



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尖沙咀海傍的能見度低，維港景觀被雨霧籠罩，海面不時掀起「白頭浪」。不少市民在海傍觀浪和打卡，有長髮女士的秀髮被海風吹到散亂，亦有市民手中的雨傘被風得變形。現場更有小朋友被風吹得彎下腰，雙手抱頭並按着眼鏡，以防被風吹走。

▼7月17日下午 市民及旅客尖沙咀感受風的季節▼



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下午時份，在天文台改發三號風球前，尖沙咀海傍一帶的遊人漸多，不少人在欄杆邊駐足觀浪，也有很多人舉機「自拍」留念，不過現場海面有浪，風勢有時頗大，不論大人細路，留長髮或束短髮，頭髮都被吹亂。有人拍照前先用心整理頭髮，不過很快又會被風吹亂，所以現場也有不少人乾脆任由強風吹亂秀髮，照影無誤。

▼7月17日早上 杏花邨早上風浪加劇▼



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打風浸浸高危之地杏花邨早上風大，不時有湧浪拍打上岸邊，浪花濺濕一旁追風的市民，但不減他們觀浪的興致。現場有民安隊及警員維持秩序，提醒市民不要太靠近岸邊。在風暴下，有小朋友到現場感受颱風的氣氛，雖然頭髮被吹亂，面上仍難掩興奮之情；街上亦有行人頭髮被吹起，一片凌亂。

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在早上10時許，風勢開始增加，走路要站穩腳步，海邊浪花拍打至四米高，不少居民睡醒落街睇浪，多名長髮女士被吹到披頭散髮，其後陸續有「追風族」前來感受強風。

至中午12時許，風勢及海浪減弱，到下午二時水位逐漸下降，但就迎大一場驟雨，不少街坊此時落樓吃下午茶，順道到海㥬吹風，現場人流開始增加。

▼7月17日下午 市民走入西貢過打風假▼



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下午8號風球仍生效期間，已有不少人走到西貢碼頭一帶，面對一陣陣的強風，不少長髮女士頭髮都被吹起，甚至出現蓋過面部情況。