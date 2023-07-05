張家朗領獎片配《願榮光》　男子辱國歌罪成　官稱該片只能配國歌

港隊代表張家朗前年東奧奪冠，一名男子涉嫌將其頒獎典禮片段所奏起的國歌，換成反修例運動歌曲《願榮光歸香港》，並把片段發布至Youtube予公眾閱覽。男子否認侮辱國歌罪受審，他今（5日）在東區法院被裁定罪成。裁判官屈麗雯指，被告承認製作片段，片中的拍掌及旁白均未被取代，可見被告是刻意挑選有關國歌的部份修改。屈官強調，片中運動員獲獎的情況，必須及只能播放國歌，因為這代表運動員及其所屬國家的尊嚴、榮耀。案件押後到7月20日判刑，以待為被告索取背景報告。



被告鄭榮進（27歲），報稱無業，被控於2021年7月26日，在香港以任何方式公開及故意地侮辱國歌；及屬交替性質的侮辱區旗罪，即在同日同地公開及故意以玷污或踐踏的方式侮辱區旗。由於被告被裁定侮辱國歌罪成，故毋須再處理屬交替控罪的侮辱區旗罪。

香港劍擊選手張家朗2021年在日本東京奧運的男子花劍個人賽決賽擊敗意大利選手，成功贏得奧運金牌。（Facebook@cheungkalonghk）

官不信被告在練習剪接

屈官裁決指，國歌是國家獨有的象徵，侮辱國歌即損害其作為象徵、標誌的尊嚴，涉案的《願榮光歸香港》，是為2019年反修例運動而創作的歌曲。對於被告早前在警誡下稱是為了練習剪接及「二次創作」的技巧而製作，僅因覺得旋律感人而選用，聲稱對歌曲一無所知，惟屈官認為這只是其為了脫罪的辯解，更非在宣誓下作出及未有接受盤問，決定不接受其說法。

發布時標題加上榮光版本

屈官續指，基於被告承認製作涉案片段，可見他清楚該片段是以《榮光》代替國歌，屬於明知而作出涉案行為。加上，被告在發佈片段時在標題加上「榮光版本」字眼，片中的拍掌及旁白均字被取代，屈官認為被告是刻意挑選有關國歌的部份修改。

相關影像只能播放國歌

屈官強調，在涉案片段中的情況，必須及只能播放國歌，因為這代表運動員及其所屬國家的尊嚴、榮耀，儀式須在莊嚴的情況下進行，否則會損害中華人民共和國的象徵及尊嚴。

認為被告故意公開片段

屈官最後指，網罪科女警於2021年7月29日在YouTube發現涉案片段並可隨意取用，片段的權限於2022年7月轉為「不公開」，即用戶只可透過影片超連結閱覽，可見被告是有意公開片段予他人閱覽，裁定其侮辱國歌罪成，屬交替性質的侮辱區旗罪因而毋須處理。

案件編號：ESCC1366/2022