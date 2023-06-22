願榮光｜記協冀豁免新聞工作　報道播錯國歌「需要畫面先知咩事」

政府早前入稟高等法院，要求禁止傳播《願榮光歸香港》，法庭已排期7月21日審理。香港記者協會致函律政司，考慮申請介入案件，申請豁免新聞報道。記協主席陳朗昇今日（22日）表示，以早前播錯國歌事件為例，「有歌奏起嘅埸面，先係真實新聞場面，大家先知道件事係點樣」，希望法庭容許在合理情況下，在新聞報道中播出。



巨型「我願榮光歸香港」直幡，由三樓延伸至中庭。（梁鵬威攝）

陳朗昇在商台《在晴朗的一天出發》表示，記協考慮申請成為有利害關係的團體，並非答辯人，如果律政師沒有回應，或有需要上法庭表達關注。

「所謂有片有真相」

他引用2019年律政司申請禁止披露警員及其家人「起底」資料的臨時禁制令，法庭有就新聞報道作出豁免，希望今次有同樣豁免。他舉例指，早前國際體育賽事接連有播錯國歌事件，「有歌奏起嘅埸面，先係真實新聞場面，大家先知道件事係點樣，否則就會只有文字陳述，所謂有片有真相」。

記協主席陳朗昇希望法庭容許在合理情況下，在新聞報道中播出《願榮光》。（資料圖片/李澤彤攝）

關注如何處理新聞直播

他又指，在新聞直播及新聞紀錄片中，都有機會播出《願榮光》，關注當有禁制令時，是否需要立即停止直播，「過去2019年反修例運動，如果場面真係出現呢首歌應該點做？」希望可以容許在合理情況下在新聞報道中播出。

記協周三(21日)發聲明，已委聘律師致函律政司，索取相關法律文件，並指如有需要，會考慮向法庭申請介入案件，就禁制令一案申請「新增新聞工作方面的豁免條款」，保障新聞工作。

律政司表示，收到一名市民計劃提出抗辯，另外有一個組織計劃以利害關係一方身份，參與法律程序。