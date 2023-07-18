書展｜周三開幕　險結業書商加印一成旅遊書　料遊日本指南大賣

「第33屆香港書展」明日（19日）於灣仔會展開鑼，歷經三年封關終邁向復常，貿發局則估計，今屆書展入場人數可錄得一成增長，而參展商均對今屆銷情抱樂觀態度。有大型書商預期內地旅客重返本港，加上適逢消費券派發，因此將會推出更豐富的優惠，例如「多買多折扣」及大派贈品等，估計銷量可錄得一成升幅。



有專售旅遊指南的書商，在疫情期間差一點倒閉，至今終可減輕憂慮，負責人透露，過去半年日本旅遊指南的銷情相當驚喜，「港人少少報復式嘅旅行消費，去返日本嘅東京大阪買嘢食嘢。」



▼2023.07.18 第33屆書展參展商最後衝刺擺攤▼



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凍價15年終加價 成人票售30元

由貿發局主辦的「第33屆香港書展」由明日起，將一連七日於灣仔會展舉行。今屆書展主題為「兒童及青少年文學」，有近780間展商參與。不過門票在凍結15年終有所調整，成人票由25元加價至30元，小童門票則售10元。此外，本港昨日一度懸掛八號風球，記者今午在會場觀察，發現大部份參展商正有條不紊準備攤檔，部份更已完成擺攤，似乎並不受颱風影響。

書商推更多優惠吸客︰今年會多咗贈品送

過去三年受新冠疫情影響，書商銷情均受到打擊。適逢通關及消費券派發，書商均持樂觀態度。天地圖書副總經理區麗兒預期，內地及海外讀者願意重返香港，相信人流會增加，加上受惠於消費券派發，期望銷量可錄得一成升幅。

她又提到，今屆書展講座的報名人數明顯上升，例如內地作家馮唐的講座，已有逾3,000人報名，相信當中不少為內地讀者。而為了增加銷量，將推出更多優惠，除了「多買多折扣」外，部份書籍甚至低至半價，她預期旅遊書籍受通關影響應較受歡迎，「今年會多咗贈品送，折扣會大咗。」

問到日前颱風「泰利」的影響，她表示後期準備工作確實略帶混亂，例如宣傳品等延期，但在運輸公司及同事配合下，可如期在明日擺檔。至於下周可能襲港的颱風，她表示不能擔心過多，「希望我哋散咗先，佢先過嚟。」

書商︰過去半年日本旅遊指南銷情驚喜 加印一成出售

主力旅遊指南的經緯文化出版公司，創辦人之一的黃慶紅透露，疫情期間差一點遭遇「滅頂之災」，慶幸捱至今日終可減輕憂慮。他解釋，過去半年旅遊指南的銷情相當驚喜，尤其是日本東京及大阪等城市，更高於疫情前的水平，估計與市民購買新版指南準備外遊有關。

他並透露，相關旅遊書籍將加印一成於書展出售，「港人少少報復式嘅旅行消費，去返日本嘅東京大阪買嘢食嘢。」

書展終「撞正」消費券派發︰絕對有大期望！

他續指，疫情期間書展舉行時，消費券仍未派發，今屆終「撞正」派發時間，直言「絕對有大期望！」不過由於印刷廠受紙張及薪金等成本上漲影響，書價將加價約5%。綜合所有利好因素，他對書展銷情抱謹慎樂觀的態度，期望可錄得約兩成升幅。

▼2022.7.26 第32屆書展最後一日▼



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貿發局料入場人數錄一成增長

貿發局副總裁張淑芬表示，去年入場人數有逾80萬，估計恢復通關後，內地旅客可乘坐東鐵線直達會展站，今屆可錄得一成增長。人流管制方面，她表示場外將放置帳篷，而警方亦會維持秩序，呼籲讀者周末排隊時耐心等候。

疫情期間受封關影響，書展講座只能在網上舉行，她透露余華等名作家的講座，已有超過幾千人報名，提醒讀者盡快報名，以獲得確認條，而大會正盡力安排場地容納起碼2,000至3,000人。