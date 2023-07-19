書展2023｜7.19開鑼成人票加至$30　持首兩天門票享一次免費進場

香港貿易發展局主辦的第33屆香港書展，7月19日起一連七日於香港會議展覽中心舉行，今年書展將以「兒童及青少年文學」作為年度主題，成人門票加價至30元，6月30日起公開發售。

大會今年繼續推出「上午進場票」，又設「免費再進場特別優惠」，並新增 AlipayHK 及內地支付寶手機應用程式的線上購票渠道。



第33屆香港書展7月19日起一連七日於香港會議展覽中心舉行，今年書展將以「兒童及青少年文學」作為年度主題。（陳葆琳攝）

書展主題：兒童及青少年文學

今年書展7月19日開幕，7月25日結束，大會將於場內場外舉行超過600項文化活動，當中涵蓋講座及文化表演等。書展同期設有「香港運動消閒博覽」及「零食世界」。貿發局副總裁張淑芬表示，三項活動預計會 有來自超過30個國家及地區、約760家展商親臨參展。

今年書展將以「兒童及青少年文學」作為年度主題，並以「從香港閱讀世界：童來悅讀少年時」點題，「年度主題作家」展區繼續設於會展中心三樓展覽大堂，聚焦阿濃、周蜜蜜、韋婭、孫慧玲、梁望峯、潘明珠、潘金英、君比及何紫9位年度主題相關作家的精選書目及珍貴藏品。

大會續與《明報》及《亞洲週刊》合辦「名作家講座系列」，被譽為中國最優秀的三名作家之一余華、知名小說家馬伯庸、北京人文書店「單向街」創辦人許知遠、理想國文學獎得主中國新秀作家陳春成、牛津大學貝利奧爾學院羅德學者黃裕舜及資深新聞工作者張翠容等亦是講者，會在書展與書迷交流。

成人票加價$5 接受電子支付

書展成人門票由往年的$25元加價至30元，小童門票則售10元 ，6月30日起在全線7-11便利店及全線 Circle K便利店公開發售。 同日起可透過票務合作夥伴AlipayHK及內地支付寶手機應用程式；以及01空間、八達通手機應用程式購買電子門票 。

書展現場將不設實體門票銷售，市民可在會場入口收費站以 AlipayHK、內地支付寶手機應用程式或八達通即時付費入場。每天中午12時前進場，票價為港幣10元，成人和小童同價，只限於會場入口即時付費入場。

此外，書展門票於免費再進場特別優惠，凡以正價購買7月19或20日香港書展門票人士，可憑完整尾或現場派發的再進場優惠券，免費於7月21至23日（星期五至日）以及7月24日（星期一）晚上7時後再進場一次。