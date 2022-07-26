書展2022｜累計85萬人次入場　倪匡相關書籍售罄　旅遊書劈價至$5

第32屆書展於今（26日）午5時完結，市民均最後衝刺到書展搶買平價書。有市民大讚東鐵線過海段直達會展方便，亦有家長準備最多1,500元買書，並為倪匡書迷的兒子購買原裝《衛斯理》書籍。

有書商透露，作家倪匡離世，相關書籍銷情不俗，趕在今年書展發售的增印版《來找人間衛斯理》大受歡迎，上架數日已售罄。不過「有人歡喜有人愁」，有主力售旅遊書的中小型書商，劈價至每本10元促銷，現場更有新加坡旅遊指南減價至5元，不過未見市民掃貨。



▼第32屆書展最後一日▼



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定價78元新加坡旅遊指南劈價至5元

踏入書展煞科日，市民紛紛「最後衝刺」到灣仔會展搶購。今日下午在現場所見，會場雖然人頭湧湧，但尚算鬆動。在完場前的一小時，記者於現場所見，發現大量旅遊書減價促銷，其中定價78元的新加坡旅遊指南劈價至5元。展商在書旁更貼上紙條，寫上「幫幫忙，搬回家，搬死人！」惟仍然無人問津。

於疫情爆發後首次到書展的張女士表示，今年書展人流明顯比疫情前減少，又指在家感到無聊，適逢會展港鐵站新開，從沙田的家中乘港鐵可直達會展，大讚方便。被問到為何今年不再擔心疫情選擇入場，她說：「大家感染咗打晒針，咪冇事囉，始終都要面對嘛。」

花逾千元購買原裝《衛斯理》

攜帶行李篋到書展的劉女士表示，上周五已陪同朋友前來購買文具，今日預期花費1,000至1,500元，購買親子育兒書及中學圖書，並期望書展的開放時間可延長，「未行哂，未買夠。」她更指，剛升中的兒子為倪匡的書迷，熱愛閱讀少年版《衛斯理》，故今日將購買原裝《衛斯理》。

書商指人流比疫情前少一半 盼明年續派消費券

天地圖書助理總經理區麗兒認為，今屆人流與去年相若，銷量更有少量升幅，但仍比2019年少一半。她觀察到電子支付成為書迷主要的付款方式，期望明年政府若再推出消費券，可提早派發，「當然早啲派消費券，大家會放膽去買嘢。」

500本《來找人間衛斯理》數日售罄

早前天地圖書找來倪匡的朋友兼書迷王錚，為其於2019年出版的《來找人間衛斯理》，增插最新的回憶錄，並趕於書展推出。她指，倪匡相關的作品，獲大批市民查詢及購買，首批500本新書在上架後，不足數日已售罄。

小書商生意比去年跌一成

不過小型書商則認為氣氛大不如前，主力旅遊指南的經緯文化出版公司，創辦人之一的黃慶雄表示，書展首3日的人流相比去年減少兩成，直至周末才有好轉，亦導致生意額下滑一成。他認為，與書展首日DSE放榜，及市民消費意欲不振有關，「大家可能有少少手緊。」

籌備日本及澳洲旅遊指南在明年推出

黃亦指，今年書展以香港歷史書最暢銷，補貨後依然售罄，明年將繼續推出相關書籍。至於移民書銷情與去年相若，以英國及澳洲最為熱門；旅遊指南則須於今午劈價至10元出售，「廢事Pack埋走，所以快快脆脆（10元）賣埋佢。」

但他透露隨著外地恢復開關，將於年底籌備日本及澳洲旅遊指南小試牛刀。

入場人數微升 貿發局︰人均消費達879元

貿發局表示，今年書展吸引85萬人次入場，較去年逾83萬人次入場多，人均消費更達879元，較去年817元增加約7.6%。貿發局向入場人士調查，82%受訪者來書展購買最新出版書籍 ，另有41%受訪者進場享受購書折扣優惠，17%受訪者參與多元的文化活動，15%受訪者打算在書展購買兒童書籍。

貿發局又表示，緊接書展後會有多個大型展覽，包括7月29日至8月1日舉行的「只想購物節」；7月29日至8月2日舉行的「香港國際珠寶展」和「香港國際鑽石、寶石及珍珠展」；8月11 至15日的「美食博覽」、「美與健生活博覽」及「家電．家品．博覽」，以及8月11 至13日的「香港國際茶展」。